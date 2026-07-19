موسى الحالول.. أكاديمي غزير الإنتاج وكاتب ‏ساخر ‏عبر حدود اللغة

‎ دمشق-سانا‏

على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، تنقّل الأكاديمي ‌‏والمترجم والقاص السوري الراحل الدكتور ‏موسى ‏الحالول بين قاعات الجامعات ورفوف ‏الكتب وفضاءات ‏الترجمة، حاملاً مشروعاً معرفياً ‏جمع فيه بين الأدب ‏المقارن والإبداع السردي، ‏وأسهم من خلاله في مدّ ‏جسور التواصل بين ‏الثقافة العربية وآداب العالم‎.‎

وبرحيله في مدينة إسطنبول في الـ 13 من تموز ‏الجاري ‏إثر نوبة دماغية، فقدت الثقافة السورية ‏والعربية واحداً ‏من أبرز المشتغلين في الأدب ‏والترجمة، بعد أن ترك ‏إرثاً تجاوز 65 كتاباً، ‏تنوعت بين التأليف والترجمة ‏والنقد والدراسات ‏المقارنة، وشكّلت حصيلة مسيرة ‏أكاديمية وثقافية ‏حافلة بالعطاء‎.‎

من الرقة إلى الجامعات العالمية

وُلد الدكتور الحالول في مدينة الرقة عام 1966، ‏ونال ‏إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها من جامعة ‏حلب عام ‌‏1987، قبل أن يتابع دراساته العليا في ‏الولايات المتحدة، ‏حيث حصل على الماجستير في ‏الأدب المقارن من جامعة ‏ولاية بنسلفانيا عام ‏1991، ثم الدكتوراه في التخصص ‏نفسه عام 1995‌‎.‎

وعاد الحالول إلى سوريا ليبدأ مسيرته الأكاديمية ‏أستاذاً ‏للأدب والترجمة في جامعة اللاذقية، قبل أن ‏يدرّس في ‏جامعتي جرش والعلوم التطبيقية في ‏الأردن، وجامعة ‏الطائف في المملكة العربية ‏السعودية، كما شغل منصب ‏عميد كلية الآداب ‏في جامعة الفرات فرع الرقة‎.‎

‎ ‎إنتاج غزير جمع بين التأليف والترجمة

تميّز الحالول بتنوع مشروعه الثقافي، إذ جمع بين ‏الكتابة ‏الإبداعية والبحث الأكاديمي والترجمة، ‏فصدرت له ‏مؤلفات قصصية وأدبية، من أبرزها: ‌‏”التاريخ السري ‏لكلبنا نمور”، و”مرياعستان”، ‏و”سفر الخروج إلى ‏إسطنبول”، و”العربية ‏المعذبة”، و”أمريكا التي رأيت”، ‏إلى جانب ‏مجموعته الإنكليزية “قواعد جديدة للنظام ‏العالمي ‏الجديد‎”.‎

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وفي مجال الترجمة قدّم للمكتبة العربية أعمالاً ‏نوعية، ‏شملت الأعمال القصصية الكاملة لإرنست ‏همنغواي، ‏وحكايات الهنود الأمريكيين ‏وأساطيرهم، وهكذا تكلم ‏الفايكنغ، وحكايات ‏إيسوب، وخفايا ما بعد الحداثة، إضافة ‏إلى ‏ترجمات في التاريخ والحضارة والأساطير ‏العالمية، ‏وكتاب “مدخل إلى الترجمة الأدبية‎”.‎

وبالموازاة ترجم الراحل إلى اللغة الإنكليزية عدداً ‏من ‏الأعمال الأدبية العربية، في إطار سعيه إلى ‏مدّ جسور ‏التواصل بين الثقافتين العربية والغربية‎.‎

‌‎أستاذ الأدب المقارن وصاحب المشروع المعرفي

ارتكز مشروع الحالول العلمي على الأدب ‏المقارن ‏والترجمة، بوصفهما وسيلتين للحوار ‏الثقافي، واهتم ‏بإبراز الآداب العالمية للقارئ ‏العربي، إلى جانب تدريسه ‏الأدب الإنكليزي ‏والترجمة في عدد من الجامعات ‏العربية، حيث ‏خرّج أجيالاً من الباحثين والطلاب كما ‏عُرف ‏بمتابعته للحراك الثقافي، وحرصه على نشر ‌‏المعرفة عبر الكتب والدراسات والترجمات التي ‏تناولت ‏قضايا الأدب والفكر والحضارات ‏الإنسانية‎.‎

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‎ ‎خسارة للثقافة السورية والعربية

‌‎الأديب عيسى الشيخ حسن وصف في تصريح لـ ‏سانا ‏الراحل، بأنه أحد أبرز الوجوه الثقافية ‏السورية، مؤكداً أن ‏مسيرته اقترنت بالعطاء ‏العلمي والثقافي، وقال: “كان ‏أستاذاً جامعياً ‏مرموقاً، ومترجماً من الإنكليزية وإليها، ‏وأديباً ‏قاصاً بارعاً، وعالماً لغوياً متمكناً من العربية ‌‏والإنكليزية، إضافة إلى كونه مثقفاً موسوعياً ‏ومتحدثاً ‏يمتلك أدواته المعرفية بثقة واقتدار‎.”‎

واعتبر الشيخ حسن أن رحيل هذا الأديب يمثل ‏خسارة ‏سورية كبيرة، وخسارة للثقافة العربية، لما ‏تركه من أثر ‏علمي وإبداعي واسع‎.‎

رحل المبدع وبقيت سيرة الكلمات

تميّز الحالول في أعماله السردية بأسلوب ‏ساخر ودقة ‏لغوية لافتة، كما ظهر في مؤلفاته ‌‏“مرياعستان” ‏و”التاريخ السري لكلبنا نمور”، وفي ‏مقالاته مثل “في ‏الصيف ضيّعنا القائد الخالد” ‏المنشورة في موقع مآلات، ‏التي مزج فيها بين ‏الذاكرة الشخصية والنقد السياسي ‏والاجتماعي، ‏وحوّل من خلالها تجربة فردية إلى شهادة ‏أدبية ‏على مرحلة من تاريخ سوريا‎.‎

رحل موسى الحالول، لكن كتبه وترجماته ‏ونصوصه ‏الساخرة تواصل رحلتها بين القراء، ‏حاملةً أثر مترجم ‏رأى في الأدب مساحة للقاء ‏الثقافات، وكاتبٍ استعاد ‏الأمكنة والوقائع والذاكرة ‏بصوته الخاص؛ فبين الرقة ‏وحلب واللاذقية ‏وإسطنبول، بقيت الكتابة وطنه الأوسع، ‏وغدت ‏مؤلفاته سيرة موازية لحياة لم تنفصل عن تحولات ‌‏سوريا وأسئلتها‎.‎