أجواء صيفية حارة والحرارة أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.



وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية.



وفي الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: