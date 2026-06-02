وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء 139 حريقاً وحادث سير في سوريا يوم أمس

دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب 7 آخرون جراء وقوع 139 حريقاً وحادث سير في عموم سوريا يوم أمس الإثنين، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت لـ 9 حوادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.



ودعا الدفاع المدني السائقين إلى تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجاب الدفاع المدني لـ 130 حريقاً، بينها 25 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و105 حرائق متفرقة (بالمنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، حيث أخمدت فرقه الحرائق وبردت أماكنها دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.





وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.



وتوفي شخصان وأصيب 26 آخرون أمس الأول جراء 113 حريقاً وحادث سير في مختلف المناطق السورية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.