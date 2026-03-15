وزارة الطوارئ توقّع مذكرة تفاهم مع منظمة “جول” الإنسانية

دمشق-سانا

وقّعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم استراتيجية مع منظمة جول الإنسانية في سوريا (GOAL)؛ بهدف وضع إطار تعاوني شامل يعزّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات والكوارث والتكيّف مع آثارها.

وتركز المذكرة التي وقعها معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد قزيز، والمدير القطري للمنظمة في سوريا تامر كيرولوس في مبنى الوزارة بدمشق، على دعم جهود التأهّب للكوارث عبر تدريب المجتمعات المحلية ورفع جاهزيتها.

كما تهدف إلى تعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين فرق الاستجابة؛ بما يضمن التدخل السريع والفعّال عند حالات الطوارئ.

وتتضمن المذكرة تطوير مبادرات وبرامج مشتركة تعزّز التعافي المستدام وبناء القدرة على الصمود، بما ينسجم مع إطار سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث والاحتياجات الوطنية السورية.

وتعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو توحيد وتنظيم الجهود الإنسانية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية؛ بما يسهم في التخفيف من معاناة المتضررين وبناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتعمل منظمة جول الإنسانية (GOAL) في سوريا، وهي منظمة غير حكومية، على دعم الأسر الأكثر ضعفاً من خلال استجابات فورية عند حالات الطوارئ وتقديم مساعدات نقدية متعددة الأغراض للأسر الأكثر ضعفاً.

وتسعى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على بناء شراكات استراتيجية مع منظمات إنسانية فاعلة؛ بهدف دعم برامج التأهب للكوارث، وتحسين التنسيق بين فرق الاستجابة، وتعزيز قدرات التعافي المستدام في المناطق المتضررة.