النائب العام لسوريا لـ سانا: محاكمة كبار المجرمين أمام القضاء تحقق العدالة الانتقالية

دمشق-سانا

أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، أن تطبيق القانون ومحاكمة كبار المجرمين أمام القضاء السوري يمثل الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الانتقالية، مشدداً على أن جلسات المحاكمات تشكل جوهر هذه العملية.

أولوية المحاسبة وتكامل الوسائل

وأوضح القاضي التربة في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء أن وزارة العدل تعمل على تطبيق القانون ومحاكمة المجرمين، معتبراً أن المحاسبة هي من أولويات تحقيق العدالة الانتقالية.

وأشار النائب العام إلى أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يعتمد على وسيلة واحدة بل على وسائل متكاملة قانونية وحقوقية وسياسية، مبيناً أن وزارة العدل تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لملاحقة كل من ارتكب انتهاكاً بحق الشعب السوري وتقديمه للقضاء.

وقال القاضي المستشار حسان التربة: “اتخذنا تدابير كثيرة في هذا المجال، نعمل على منع فرار أي شخص من سوريا عن طريق إصدار مذكرة توقيف على الغياب”، لافتاً إلى أن النيابة العامة تعمل على تنفيذ هذه المذكرات عبر الإنتربول الدولي، والاتفاقيات الدولية، والطرق الدبلوماسية المتاحة من أجل تسليم الفارين من وجه العدالة ومحاكمتهم أمام القضاء السوري.

حماية الشهود ودعم دولي لبناء القدرات

كما بيّن القاضي المستشار التربة أنه تم تأمين حماية الشهود لتشجيعهم على تقديم الشهادات، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية لدعم مسار العدالة الانتقالية، وتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات، مؤكداً أن قضاة العدالة الانتقالية كلهم من القضاة الأكفاء والثقات والثوريين.

جبر الضرر المعنوي والمادي

وأوضح النائب العام أن وزارة العدل تتولى جبر الضرر المعنوي من خلال المحاكمة والعقوبة، مشيراً إلى أن لكل متضرر مادياً الحق في المطالبة بالتعويض، وأن لقاضي الجنايات أو قاضي الموضوع صلاحية الحكم بالتعويض للمتضرر أو للمدعي الشخصي، بحسب الأدلة المتوافرة بين يديه من تلقاء نفسه.

وشدد القاضي المستشار حسان التربة على أن محاكمة كبار المجرمين عبر تطبيق القانون ليست مجرد إجراء قضائي، بل هي الطريق الصحيح لتحقيق العدالة الانتقالية، ودعم جهود السلم الأهلي وتحقيق المصالحة الوطنية التي يتطلع إليها الشعب السوري.

وتواصل وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عملها ضمن مسار المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب السوري.