وزير الدفاع يؤكد خلال لقائه وجهاء دير الزور أهمية التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار

دير الزور-سانا
التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الإثنين، عدداً من وجهاء وأهالي محافظة دير الزور، خلال زيارة إلى المحافظة برفقة عدد من الضباط الأمراء.
وذكرت وزارة الدفاع، عبر قناتها على تلغرام، أن الوزير أكد خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون المشترك بما يرسّخ الأمن والاستقرار في المحافظة.
وكان وزير الدفاع التقى في الـ 12 من الشهر الجاري وجهاء وأهالي مدينة حلب في إطار تعزيز التواصل المباشر بين وزارة الدفاع والفعاليات المجتمعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المتعلقة بواقع الوزارة في المحافظة.