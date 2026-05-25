وزير الدفاع يؤكد خلال لقائه وجهاء دير الزور أهمية التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار

photo 2 2026 05 25 12 15 38 وزير الدفاع يؤكد خلال لقائه وجهاء دير الزور أهمية التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار

دير الزور-سانا

التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الإثنين، عدداً من وجهاء وأهالي محافظة دير الزور، خلال زيارة إلى ‏المحافظة برفقة عدد من الضباط الأمراء.‏

وذكرت وزارة الدفاع، عبر قناتها على تلغرام، أن الوزير أكد خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون ‏المشترك بما يرسّخ الأمن والاستقرار في المحافظة.‏

وكان وزير الدفاع التقى في الـ 12 من الشهر الجاري وجهاء وأهالي مدينة حلب في إطار تعزيز التواصل المباشر بين وزارة ‏الدفاع والفعاليات المجتمعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المتعلقة بواقع الوزارة في المحافظة.‏

photo 1 2026 05 25 12 15 38 وزير الدفاع يؤكد خلال لقائه وجهاء دير الزور أهمية التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار
photo 3 2026 05 25 12 15 38 وزير الدفاع يؤكد خلال لقائه وجهاء دير الزور أهمية التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار
photo 4 2026 05 25 12 15 38 وزير الدفاع يؤكد خلال لقائه وجهاء دير الزور أهمية التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار
photo 5 2026 05 25 12 15 38 وزير الدفاع يؤكد خلال لقائه وجهاء دير الزور أهمية التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة
وزارة الطوارئ تتسلم 7 آليات ومركبات من دولة قطر دعماً لجهود الإطفاء والاستجابة للكوارث
الأمن الداخلي في حرستا بريف دمشق يقبض على اللواء الطيّار المجرم ميزر صوان
محدث- قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط
إصابة عدد من عمال البناء جراء حادث أثناء ترميم مبنى وزارة الداخلية القديم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك