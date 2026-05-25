وزير الدفاع يؤكد خلال لقائه وجهاء دير الزور أهمية التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار

دير الزور-سانا

التقى وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، اليوم الإثنين، عدداً من وجهاء وأهالي محافظة دير الزور، خلال زيارة إلى ‏المحافظة برفقة عدد من الضباط الأمراء.‏

وذكرت وزارة الدفاع، عبر قناتها على تلغرام، أن الوزير أكد خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون ‏المشترك بما يرسّخ الأمن والاستقرار في المحافظة.‏

وكان وزير الدفاع التقى في الـ 12 من الشهر الجاري وجهاء وأهالي مدينة حلب في إطار تعزيز التواصل المباشر بين وزارة ‏الدفاع والفعاليات المجتمعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المتعلقة بواقع الوزارة في المحافظة.‏