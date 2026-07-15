قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي
أرشيفية

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال توغلت في القرية وأقامت حاجزاً مؤقتاً، وفتشت المارة واعتقلت شخصاً قبل أن تنسحب من المنطقة، فيما أفرجت عنه بعد ساعات.

وكانت قوات الاحتلال توغلت أمس في قريتي معرية بريف ‏درعا ‏الغربي والبصالي بريف ‏القنيطرة الجنوبي. ‌‎

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏‌‏المواطنين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ‏ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‏كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‏بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب ‏السوري.‏

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