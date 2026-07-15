ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2011 حالة

07 3 ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2011 حالة

كينشاسا-سانا
 
أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2011 حالة.
 
ونقلت وكالة “رويترز” عن السلطات قولها في آخر تحديث بشأن تفشي المرض: إن 754 حالة توفيت من إجمالي الإصابات.
 
وينتشر هذا المرض الفيروسي، الذي كثيراً ما يكون قاتلاً، عن طريق اللمس المباشر لسوائل جسم شخص أو حيوان مصاب، ويسبب أعراضاً قد تشمل ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة والقيء والنزيف ‌الداخلي ⁠والخارجي.

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