الحرارة أعلى من معدلاتها وطقس صيفي حار يعمّ المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /1-3 / درجات مئوية في أغلب المناطق‌‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الأربعاء يكون صيفياً حاراً وصحواً ‏بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق ‏المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية‎.‎

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل معتدلاً ولطيفاً بشكلٍ عام، وخاصةً في المرتفعات ‏الجبلية، كما يحذر من تشكل ‏ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات ‏الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في ‏المناطق الوسطى والشمالية الغربية والشرقية والجنوبية، ‏تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر ‏خفيفاً إلى متوسط ارتفاع ‏الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎: ‎