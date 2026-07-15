الحرارة أعلى من معدلاتها وطقس صيفي حار يعمّ المناطق السورية

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /1-3 / درجات مئوية في أغلب المناطق.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الأربعاء يكون صيفياً حاراً وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية.
وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل معتدلاً ولطيفاً بشكلٍ عام، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر.
أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشمالية الغربية والشرقية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/37
ريف دمشق-القلمون
|17/32
|القنيطرة
|18/31
درعا
|21/36
|السويداء
|22/34
|حمص
|22/35
|حماة
|21/39
|اللاذقية
|25/30
|طرطوس
|25 / 30
|حلب
|24/38
|إدلب
|24/34
|دير الزور
|28/44
|الرقة
|25/40
|الحسكة
|29/43