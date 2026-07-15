الحرارة أعلى من معدلاتها وطقس صيفي حار يعمّ المناطق السورية

DJI 0870 الحرارة أعلى من معدلاتها وطقس صيفي حار يعمّ المناطق السورية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /1-3 / درجات مئوية في أغلب المناطق‌‎.‎

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الأربعاء يكون صيفياً حاراً وصحواً ‏بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق ‏المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية‎.‎

وتوقع المركز أن يكون الجو خلال الليل معتدلاً ولطيفاً بشكلٍ عام، وخاصةً في المرتفعات ‏الجبلية، كما يحذر من تشكل ‏ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات ‏الساحلية خلال ساعات الصباح الباكر‎.‎

أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في ‏المناطق الوسطى والشمالية الغربية والشرقية والجنوبية، ‏تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر ‏خفيفاً إلى متوسط ارتفاع ‏الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎: ‎

دمشق20/37‏

ريف دمشق-القلمون		  17/32‏
القنيطرة18/31‏

درعا		  21/36‏
السويداء22/34‏
حمص22/35‏
حماة21/39‏
اللاذقية25/30‏
طرطوس25 / 30‏
حلب24/38‏
إدلب24/34‏
دير الزور28/44‏
الرقة25/40‏
الحسكة29/43‏
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