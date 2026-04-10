الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بقذائف المدفعية محيط قرية جملة بريف درعا الغربي

درعا-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، محيط قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بعدة قذائف مدفعية، وسقطت إحداها في الأراضي الزراعية شمال غرب القرية.

وذكر مراسل سانا في درعا أن القصف تسبب بأضرار مادية في الأراضي الزراعية، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، مشيراً إلى أن القصف تسبب بحالة من التوتر والخوف بين الأهالي في ظل تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وتشهد مناطق ريف درعا الغربي، ولا سيما منطقة حوض اليرموك القريبة من خط فض الاشتباك، اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقوم باستهداف بعض المواقع والمناطق بالنيران في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية جديدة إلى مدينة عين العرب بريف حلب
وزير النقل ومحافظ حلب يبحثان خطط تطوير قطاع النقل وتحسين الخدمات
امتلاء سد مشقيتا بالكامل في اللاذقية وتوقعات بموسم زراعي جيد
جامعة اللاذقية توفر مركز دعم تقني لمساعدة الراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا
درجات الحرارة لارتفاع والجو بين ‏الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك