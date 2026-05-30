وزير الطوارئ خلال زيارته سد كديران: مناسيب الفرات ‏ستنخفض ‏تدريجياً خلال الأيام المقبلة

الرقة-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن الوضع المائي على مجرى نهر الفرات يشهد تحسناً، متوقعاً انخفاض مناسيب المياه تدريجياً خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع كميات المياه الممررة وإغلاق أحد المفيضات.
وأوضح الوزير الصالح في تصريح لمراسل سانا خلال زيارته سد كديران في الرقة اليوم السبت، ضمن جولة ميدانية لمتابعة واقع الاستجابة لارتفاع منسوب نهر الفرات، أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على الواقع المائي وحجم التدفقات المائية بشكل مباشر، ومتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات ارتفاع المناسيب.
وقال الصالح: أُبلغنا صباح اليوم بانخفاض كميات المياه الممررة وإغلاق أحد المفيضات، ما سينعكس إيجاباً على انخفاض مناسيب المياه تدريجياً، مضيفاً: “نبشر أهلنا بأن الوضع بخير”.
وأكد الصالح أن لجان الطوارئ في محافظتي الرقة ودير الزور، وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية، ستواصل أعمالها الميدانية واستجابتها الطارئة حتى تجاوز آثار ارتفاع منسوب النهر، ومتابعة أوضاع الأهالي والمناطق المتضررة.
وأشار إلى أن زيادة الواردات المائية، رغم ما سببته من أضرار في بعض المناطق، ستنعكس إيجاباً على الواقع الزراعي والموارد المائية خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد سنوات طويلة من الجفاف وانخفاض الموارد المائية.
وأعرب الصالح عن أمله بعودة الأوضاع إلى طبيعتها تدريجياً مع استمرار انخفاض المناسيب، متمنياً السلامة للأهالي في الرقة ودير الزور وسائر المحافظات السورية.
وتأتي زيارة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث إلى سد كديران في إطار متابعة تطورات الوضع المائي على مجرى نهر الفرات، في وقت تواصل فيه لجان الطوارئ والجهات المعنية تنفيذ أعمال الاستجابة، وإنشاء السواتر الترابية، وحماية محطات مياه الشرب والمناطق السكنية القريبة من مجرى النهر.