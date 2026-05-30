وزير الطوارئ خلال زيارته سد كديران: مناسيب الفرات ‏ستنخفض ‏تدريجياً خلال الأيام المقبلة

الرقة-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد ‏الصالح أن ‏الوضع المائي على مجرى نهر الفرات يشهد ‏تحسناً، متوقعاً ‏انخفاض مناسيب المياه تدريجياً خلال ‏الأيام المقبلة، بعد تراجع ‏كميات المياه الممررة وإغلاق ‏أحد المفيضات‎.‎

وأوضح الوزير الصالح في تصريح لمراسل سانا خلال ‏زيارته ‏سد كديران في الرقة اليوم السبت، ضمن جولة ‏ميدانية لمتابعة ‏واقع الاستجابة لارتفاع منسوب نهر ‏الفرات، أن الزيارة تهدف ‏إلى الاطلاع على الواقع المائي ‏وحجم التدفقات المائية بشكل ‏مباشر، ومتابعة الإجراءات ‏المتخذة للتعامل مع تداعيات ارتفاع ‏المناسيب‎.‎

وقال الصالح: أُبلغنا صباح اليوم بانخفاض كميات المياه ‏الممررة ‏وإغلاق أحد المفيضات، ما سينعكس إيجاباً على ‏انخفاض ‏مناسيب المياه تدريجياً، مضيفاً: “نبشر أهلنا بأن ‏الوضع بخير‎”.‎

وأكد الصالح أن لجان الطوارئ في محافظتي الرقة ودير ‌‏الزور، وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية، ستواصل ‏أعمالها ‏الميدانية واستجابتها الطارئة حتى تجاوز آثار ‏ارتفاع منسوب ‏النهر، ومتابعة أوضاع الأهالي والمناطق ‏المتضررة‎.‎

وأشار إلى أن زيادة الواردات المائية، رغم ما سببته من ‏أضرار ‏في بعض المناطق، ستنعكس إيجاباً على الواقع ‏الزراعي ‏والموارد المائية خلال الفترة المقبلة، ولا سيما ‏بعد سنوات ‏طويلة من الجفاف وانخفاض الموارد المائية‎.‎

وأعرب الصالح عن أمله بعودة الأوضاع إلى طبيعتها ‏تدريجياً ‏مع استمرار انخفاض المناسيب، متمنياً السلامة ‏للأهالي في ‏الرقة ودير الزور وسائر المحافظات ‏السورية‎.‎

وتأتي زيارة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث إلى سد ‏كديران ‏في إطار متابعة تطورات الوضع المائي على ‏مجرى نهر ‏الفرات، في وقت تواصل فيه لجان الطوارئ ‏والجهات المعنية ‏تنفيذ أعمال الاستجابة، وإنشاء السواتر ‏الترابية، وحماية ‏محطات مياه الشرب والمناطق السكنية ‏القريبة من مجرى النهر‎.‎