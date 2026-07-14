حملة ميدانية في إدلب لتطبيق إجراءات السلامة المرورية وضبط ‏المخالفات المتعلقة بالمركبات

إدلب-سانا
بدأ فرع شرطة المرور في محافظة إدلب اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة ميدانية لتطبيق إجراءات السلامة المرورية، وضبط المخالفات المتعلقة بالمركبات، وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها لتسوية أوضاعهم.
وتركز الحملة على إزالة المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر في سلامة مستخدمي الطرق، وفي مقدمتها العوازل المظللة على زجاج المركبات “الفيميه” وأضواء “الزينون” المعدلة والمبهرة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الالتزام بقوانين السير، والحد من مسببات الحوادث، ورفع مستوى السلامة المرورية في محافظة إدلب.
وأوضح رئيس فرع المرور في إدلب الملازم أول زكي عبد العزيز محمد في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أنه بعد انتهاء حملة التنبيه والإنذار لأصحاب السيارات المخالفة بحجب الرؤية وتركيب أضواء “الزينون”، تتم اليوم متابعة الحملة بهدف ضبط الشارع المروري ومنع الممارسات التي تتسبب بإرباك الرؤية ليلاً وزيادة حوادث السير، مبيناً أن الحملة تأتي استجابة لطلب المواطنين بضرورة إزالة هذه المخالفات، ولافتاً إلى أن المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع قد انتهت، وسيتم تطبيق العقوبات القانونية فوراً.
وتسجل محافظة إدلب ارتفاعاً في عدد الحوادث المرورية المرتبطة بمخالفات التظليل والإضاءة المبهرة التي تعيق رؤية السائقين وتؤدي إلى ارتباك على الطرقات وخاصة خلال ساعات الليل، وتأتي هذه الحملة في إطار خطة مديرية المرور لتعزيز الانضباط وتطبيق قانون السير.