حملة ميدانية في إدلب لتطبيق إجراءات السلامة المرورية وضبط ‏المخالفات المتعلقة بالمركبات

إدلب-سانا‏

بدأ فرع شرطة المرور في محافظة إدلب اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة ‏ميدانية لتطبيق إجراءات السلامة المرورية، وضبط المخالفات ‏المتعلقة بالمركبات، وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها ‏لتسوية أوضاعهم‎.‎

وتركز الحملة على إزالة المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر في سلامة مستخدمي الطرق، وفي مقدمتها العوازل المظللة على زجاج ‏المركبات “الفيميه” وأضواء “الزينون” المعدلة والمبهرة، وذلك ‏ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الالتزام بقوانين السير، والحد من ‏مسببات الحوادث، ورفع مستوى السلامة المرورية في محافظة ‏إدلب‎.‎

وأوضح رئيس فرع المرور في إدلب الملازم أول زكي عبد العزيز ‏محمد في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أنه بعد انتهاء حملة ‏التنبيه والإنذار لأصحاب السيارات المخالفة بحجب الرؤية وتركيب ‏أضواء “الزينون”، تتم اليوم متابعة الحملة بهدف ضبط الشارع ‏المروري ومنع الممارسات التي تتسبب بإرباك الرؤية ليلاً وزيادة ‏حوادث السير، مبيناً أن الحملة تأتي استجابة لطلب المواطنين ‏بضرورة إزالة هذه المخالفات، ولافتاً إلى أن المهلة الممنوحة ‏لتسوية الأوضاع قد انتهت، وسيتم تطبيق العقوبات القانونية فوراً‎.‎

وتسجل محافظة إدلب ارتفاعاً في عدد الحوادث المرورية المرتبطة ‏بمخالفات التظليل والإضاءة المبهرة التي تعيق رؤية السائقين ‏وتؤدي إلى ارتباك على الطرقات وخاصة خلال ساعات الليل، ‏وتأتي هذه الحملة في إطار خطة مديرية المرور لتعزيز الانضباط ‏وتطبيق قانون السير‎.