4 وفيات بينهم طفلان جراء حادث سير على طريق حمص–طرطوس

حمص-سانا

توفي 4 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 3 آخرون، إثر حادث سير وقع اليوم الجمعة على طريق عام حمص – طرطوس.



وذكر مصدر في الدفاع المدني لـ سانا، أن سبب الحادث، بحسب المعلومات الأولية، هو خلل في مكابح صهريج محمّل بمادة الفيول، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليه وانقلابه، بالتزامن مع مرور سيارة مدنية، ما تسبب باندلاع حريق كبير في الموقع.



ولفت المصدر إلى أن فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حمص توجهت فوراً إلى مكان الحادث، وعملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، وتبريد الصهريج وتأمين الموقع، إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مشفى تلكلخ لتلقي الرعاية الطبية.

