دورة تدريبية لكوادر هيئة التخطيط والإحصاء على تنفيذ المسح الوطني للقوى العاملة في سوريا

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء إطلاق دورة تدريب المدربين (TOT) للكوادر الفنية في مديريات التخطيط والإحصاء بالمحافظات إلى جانب كوادر الإدارة المركزية للهيئة وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) لتنفيذ المسح الوطني للقوى العاملة في سوريا لعام 2026.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن الدورة المقامة خلال الفترة من 19 إلى 23 تموز تهدف إلى إعداد فريق وطني من المدربين المؤهلين لقيادة مراحل التدريب الميداني ونقل المعارف والمنهجيات الحديثة إلى الباحثين والمشرفين بما يضمن تنفيذ المسح وفق أحدث المعايير الدولية في مجال إحصاءات العمل.

وأوضحت الهيئة أن الدورة تأتي في إطار اعتماد استبيان المسح الذي أعد بالتعاون بينها وبين منظمة العمل الدولية وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات القوى العاملة.

وبينت أن هذا الاستبيان يعد أداة بحثية متقدمة لجمع بيانات دقيقة وشاملة حول الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان في سن العمل إلى جانب رصد أوضاع العمالة في القطاع غير الرسمي وقياس جودة العمل وعمالة الأطفال والهجرة وغيرها من المؤشرات الأساسية التي تسهم في توفير قاعدة بيانات موثوقة تدعم صناع القرار في رسم السياسات العامة وإعداد الخطط والاستراتيجيات التنموية المستقبلية.

وكانت هيئة التخطيط والإحصاء وقعت مع منظمة العمل الدولية في 27 نيسان الماضي مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع المسح الوطني للقوى العاملة وذلك على هامش أعمال ورشة العمل التشاورية الوطنية الخاصة بتصميم “البرنامج الوطني للأشغال العامة في سوريا”.