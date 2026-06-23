نقل مركز انطلاق درعا والسويداء إلى شارع الثلاثين بدمشق اعتباراً من أول تموز ‏المقبل ‏

دمشق-سانا
أعلنت محافظة دمشق عن نقل مركز انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع الثلاثين بعد إعادة تأهيله بشكل حضاري، اعتباراً من الـ 1 من تموز المقبل.
وأكدت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المركز الجديد سيتم تخديمه بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق.
وأوضحت المحافظة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر، بهدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة، وتأمين مساحة أوسع لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم، لتسهيل حركة النقل داخل مراكز الانطلاق الجديدة بشكل انسيابي، دون تكليف الأهالي أي جهد إضافي أو مالي أو وجود أي زيادة بالوقت في عملية التنقل.
ويأتي تنفيذ مركز الانطلاق الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها محافظة دمشق، لتحسين الواقع المروري بالمدينة، حيث عملت على تنظيم السير في محور المزة – الشيخ سعد عبر توحيد اتجاه الطريق الصاعد من ساحة المواساة باتجاه المزة، وتوحيد اتجاه السير في شارع البختيار بالبرامكة، ليصبح ذهاباً فقط باتجاه دوار كفرسوسة، للتخفيف من الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية الحركة في شوارع المدينة.