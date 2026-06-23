نقل مركز انطلاق درعا والسويداء إلى شارع الثلاثين بدمشق اعتباراً من أول تموز ‏المقبل ‏

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق عن نقل مركز انطلاق درعا والسويداء من منطقة باب مصلى ‏إلى مركز الانطلاق الجديد في شارع الثلاثين بعد إعادة تأهيله بشكل حضاري، اعتباراً ‏من الـ 1 من تموز المقبل. ‏

وأكدت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن المركز الجديد سيتم تخديمه ‏بوسائل نقل تعمل على شبكة الخطوط ضمن مدينة دمشق.‏

وأوضحت المحافظة أنها تعمل على تطوير قطاع النقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة ‏بشكل مستمر، بهدف تخفيف الازدحام في مراكز الانطلاق القديمة، وتأمين مساحة أوسع ‏لاستقبال وسائط نقل الركاب بشكل منظم، لتسهيل حركة النقل داخل مراكز الانطلاق ‏الجديدة بشكل انسيابي، دون تكليف الأهالي أي جهد إضافي أو مالي أو وجود أي زيادة ‏بالوقت في عملية التنقل. ‏

ويأتي تنفيذ مركز الانطلاق الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها محافظة ‏دمشق، لتحسين الواقع المروري بالمدينة، حيث عملت على تنظيم السير في محور المزة – ‏الشيخ سعد عبر توحيد اتجاه الطريق الصاعد من ساحة المواساة باتجاه المزة، وتوحيد ‏اتجاه السير في ‏شارع البختيار بالبرامكة، ليصبح ذهاباً فقط باتجاه دوار كفرسوسة، ‏للتخفيف من الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية ‏الحركة في شوارع المدينة.‏