اليوم الأحد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب ‏السوري

دمشق-سانا‏

تعقد اليوم الأحد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، ‏وذلك بعد أن أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم ‌‏(143) لعام 2026، المتضمن تسمية أعضاء مجلس ‏الشعب السوري الجديد بمن فيهم الثلث المكمل‎.‎

‎ ‎

‎ ‎ما هي مهام وصلاحيات مجلس الشعب في الإعلان ‏الدستوري؟

حدد الإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية ‏العربية السورية المهام والصلاحيات التشريعية المنوطة ‏بمجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً تولي ‏المجلس للسلطة التشريعية في البلاد حتى اعتماد دستور ‏دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له‎.‎

وفي تفاصيل نظام الحكم الخاص بالسلطة التشريعية، ‏نص الإعلان الدستوري على تولي مجلس الشعب لسبع ‏مهام أساسية تشمل: اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو ‏إلغاء القوانين السابقة، إضافة إلى المصادقة على ‏المعاهدات الدولية‎.‎

كما يختص المجلس بإقرار الموازنة العامة للدولة، ‏وإقرار العفو العام، كما تتضمن مهامه أيضاً قبول استقالة ‏أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه ‏الداخلي، إلى جانب عقد جلسات استماع إلى الوزراء‎.‎

وعلى صعيد آلية اتخاذ القرارات ومدد الولاية، أوضح ‏الإعلان أن مجلس الشعب يتخذ قراراته بالأغلبية، وحدد ‏مدة ولاية المجلس بثلاثين شهراً قابلة للتجديد‎.‎

كما ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين ‏وأميناً للسر بالاقتراع السري وبالأغلبية، على أن يرأس ‏الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً، ويلتزم ‏المجلس بإعداد نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة ‏له‎.‎

وأكدت مواد الإعلان على تمتع عضو مجلس الشعب ‏بالحصانة البرلمانية، وعدم جواز عزله إلا بموافقة ثلثي ‏أعضاء المجلس‎.‎

‎ ‎

النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري

‎ ‎

كما تضمن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب ‏السوري، الذي صدق عليه الرئيس الشرع بموجب ‏المرسوم رقم (143) لعام 2025، أحكام الجلسة الأولى ‏لمجلس الشعب “جلسة القسم”، وإجراءات انعقادها وأداء ‏القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس‎.‎

‎ ‎

وينص النظام الانتخابي المؤقت على أن رئيس اللجنة العليا ‏لانتخابات مجلس الشعب يدعو أكبر أعضاء المجلس سنّاً ‏إلى رئاسة الجلسة الأولى، وأصغر الأعضاء سنّاً للقيام ‏بمهمة أمين سر الجلسة، فيما يدعو رئيس الجلسة أعضاء ‏مجلس الشعب إلى أداء القسم وفق الصيغة الآتية: “أقسم ‏بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على ‏استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أحترم ‏الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص”.‎

‎ ‎

وفي حال تعذر حضور جلسة القسم على أي عضو لأي ‏سبب كان، يجب عليه أن يؤدي القسم في جلسة لاحقة ‏يحددها رئيس المجلس، وفي حال استنكاف العضو عن ‏أداء القسم بعدم حضوره للموعد الجديد لأداء القسم، أو ‏رفضه أداء القسم، تسقط عنه العضوية مباشرة، ويتم ‏تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم‎.‎

‎ ‎

كيف تشكل مجلس الشعب؟

وتضمن الإعلان الدستوري الآلية التي تم فيها تشكيل ‏مجلس الشعب الحالي، حيث نص الإعلان على أن رئيس ‏الجمهورية يشكل لجنةً عليا لاختيار الأعضاء؛ تشرف ‏هذه اللجنة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة تقوم بانتخاب ‏ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين رئيس الجمهورية ‏الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة‎.‎

وفي يوم الأربعاء الأول من تموز أصدر الرئيس أحمد ‏الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2026، المتضمن تسمية ‏أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد بمن فيهم الثلث ‏المكمل‎.‎

‎ ‎

يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت في ‏الخامس من الشهر الجاري تأجيل انعقاد الجلسة الأولى ‏للمجلس إلى موعد يحدد لاحقاً بعد أن كانت حددتها يوم ‏الـ 6 من تموز الجاري‎.‎