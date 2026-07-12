بين الطبيعة والتركيبات الحديثة.. منتجات العناية تتنافس في ‏معرض عالم الجمال بدمشق

دمشق-سانا‏

بين صابون الغار والزيوت النباتية، ومستحضرات العناية ‏المصنعة بتركيبات حديثة، شهد المعرض ‏الدولي للصناعات ‏التجميلية والعطور “عالم الجمال” بدورته السادسة، حضوراً ‏لافتاً لمنتجات العناية الشخصية، وسط اهتمام متزايد من ‏الزوار بالمقارنة بين الخيارات المطروحة والبحث عن ‏الأنسب من حيث المكونات والجودة والسعر، بما يلائم ‏احتياجاتهم المختلفة‎.‎

وتنوعت المنتجات المعروضة بين مستحضرات طبيعية تعتمد ‏على مكونات نباتية، كالزيوت الأساسية والمستخلصات ‏العشبية وصابون الغار، وأخرى صناعية تقوم على تركيبات ‏مطورة، تهدف إلى تقديم حلول متخصصة للعناية بالبشرة ‏والشعر‎.‎

إقبال واسع على منتجات العناية الطبيعية

وأوضح ممثل إحدى الشركات العارضة أحمد الخطيب لـ ‏سانا، أن الإقبال على منتجات العناية الطبيعية سجل قفزة ‏ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع وعي المستهلك ‏بالمكونات وطرق التصنيع، مشيراً إلى أن الاعتماد على ‏الزيوت النباتية والمستخلصات العشبية يمنح صابون الغار ‏والشامبوهات والزيوت الطبيعية حضوراً خاصاً وصدارة في ‏الأسواق‎.‎

من جانبه، بيّن خالد منصور ممثل شركة أخرى، أن التطور ‏في صناعة التجميل يرتكز على البحث العلمي والتطوير ‏التقني، مشيراً إلى أن المنتجات الصناعية توفر تركيبات دقيقة ‏تلبي احتياجات متعددة، وتخضع لاختبارات تضمن الجودة ‏والفعالية، ما يجعلها خياراً موثوقاً لدى شريحة واسعة من ‏المستهلكين تبحث عن نتائج واضحة وملموسة‎.‎

خيارات الزوار بين الطبيعية والمصنعة‎ ‎

وبين المنتجات الطبيعية والمصنعة، تباينت آراء الزوار حول ‏الخيار الأفضل، إذ اهتمت سارة محمود بالمستحضرات القائمة ‏على المكونات النباتية، موضحةً أن الزيوت وصابون الغار ‏تمنحها شعوراً بالثقة لارتباطها بالمكونات الطبيعية.

وفي المقابل، يرى يزن كنعان أن المنتجات الصناعية تلبي ‏متطلباته بشكل أكبر، مبيناً أن اختيار المستحضرات ذات ‏التركيبات المتخصصة والنتائج الواضحة يسهل الوصول إلى ‏المنتج الأنسب لكل حالة شرائية‎.‎

وبين التوجه نحو المكونات الطبيعية وآخر يعتمد على التطور ‏التقني في صناعة التجميل، يجسد معرض “عالم الجمال” تنوع ‏الخيارات المتاحة أمام المستهلك، حيث تبقى الجودة والملاءمة ‏للاحتياجات الشخصية العاملين الأساسيين في عملية الاختيار، ‏في تنافس يجمع بين أصالة الطبيعة وحداثة التقنية‎.‎

وتختتم اليوم الأحد، فعاليات المعرض الدولي للصناعات ‏التجميلية والعطور “عالم ‏الجمال” بدورته السادسة، الذي ‏انطلق يوم الخميس الماضي، على أرض مدينة المعارض ‏الجديدة بدمشق، بمشاركة 195 شركة من سوريا وسبع دول ‏عربية وأجنبية هي: تركيا والنمسا والبرازيل والسعودية ‏ولبنان والأردن ومصر، متخصصة في مستحضرات التجميل ‏والعطور والعبوات البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف ‏والخدمات المساندة‎.‎