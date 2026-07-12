بين الطبيعة والتركيبات الحديثة.. منتجات العناية تتنافس في ‏معرض عالم الجمال بدمشق

دمشق-سانا
بين صابون الغار والزيوت النباتية، ومستحضرات العناية المصنعة بتركيبات حديثة، شهد المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال” بدورته السادسة، حضوراً لافتاً لمنتجات العناية الشخصية، وسط اهتمام متزايد من الزوار بالمقارنة بين الخيارات المطروحة والبحث عن الأنسب من حيث المكونات والجودة والسعر، بما يلائم احتياجاتهم المختلفة.
وتنوعت المنتجات المعروضة بين مستحضرات طبيعية تعتمد على مكونات نباتية، كالزيوت الأساسية والمستخلصات العشبية وصابون الغار، وأخرى صناعية تقوم على تركيبات مطورة، تهدف إلى تقديم حلول متخصصة للعناية بالبشرة والشعر.
إقبال واسع على منتجات العناية الطبيعية
وأوضح ممثل إحدى الشركات العارضة أحمد الخطيب لـ سانا، أن الإقبال على منتجات العناية الطبيعية سجل قفزة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع وعي المستهلك بالمكونات وطرق التصنيع، مشيراً إلى أن الاعتماد على الزيوت النباتية والمستخلصات العشبية يمنح صابون الغار والشامبوهات والزيوت الطبيعية حضوراً خاصاً وصدارة في الأسواق.
من جانبه، بيّن خالد منصور ممثل شركة أخرى، أن التطور في صناعة التجميل يرتكز على البحث العلمي والتطوير التقني، مشيراً إلى أن المنتجات الصناعية توفر تركيبات دقيقة تلبي احتياجات متعددة، وتخضع لاختبارات تضمن الجودة والفعالية، ما يجعلها خياراً موثوقاً لدى شريحة واسعة من المستهلكين تبحث عن نتائج واضحة وملموسة.
خيارات الزوار بين الطبيعية والمصنعة
وبين المنتجات الطبيعية والمصنعة، تباينت آراء الزوار حول الخيار الأفضل، إذ اهتمت سارة محمود بالمستحضرات القائمة على المكونات النباتية، موضحةً أن الزيوت وصابون الغار تمنحها شعوراً بالثقة لارتباطها بالمكونات الطبيعية.
وفي المقابل، يرى يزن كنعان أن المنتجات الصناعية تلبي متطلباته بشكل أكبر، مبيناً أن اختيار المستحضرات ذات التركيبات المتخصصة والنتائج الواضحة يسهل الوصول إلى المنتج الأنسب لكل حالة شرائية.
وبين التوجه نحو المكونات الطبيعية وآخر يعتمد على التطور التقني في صناعة التجميل، يجسد معرض “عالم الجمال” تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلك، حيث تبقى الجودة والملاءمة للاحتياجات الشخصية العاملين الأساسيين في عملية الاختيار، في تنافس يجمع بين أصالة الطبيعة وحداثة التقنية.
وتختتم اليوم الأحد، فعاليات المعرض الدولي للصناعات التجميلية والعطور “عالم الجمال” بدورته السادسة، الذي انطلق يوم الخميس الماضي، على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة 195 شركة من سوريا وسبع دول عربية وأجنبية هي: تركيا والنمسا والبرازيل والسعودية ولبنان والأردن ومصر، متخصصة في مستحضرات التجميل والعطور والعبوات البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف والخدمات المساندة.