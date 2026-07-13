وفاة أب وطفله بانفجار لغم في قرية الجبرلي غربي تل أبيض بالرقة

الرقة -سانا

توفي أب وطفله اليوم الإثنين، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في قرية الجبرلي غربي منطقة تل أبيض بريف محافظة الرقة، وذلك بعد دخولهما للمنطقة قبل انتهاء أعمال إزالة الألغام منها.

وأكد مدير منطقة تل أبيض سعد فارس، في تصريح لـ سانا، أن الأب وابنه دخلا إلى المنطقة الغربية من تل أبيض، رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها إدارة المنطقة، والتأكيد على منع الدخول عبر حواجز الأمن الداخلي قبل إعلان انتهاء فرق الهندسة العسكرية من أعمال إزالة الألغام.

وأوضح فارس، أن إدارة المنطقة تعمل منذ ثلاثة أشهر، بتوجيه من محافظ الرقة وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، على تطهير المناطق المزروعة بالألغام ومخلفات الحرب، تمهيداً لعودة الأهالي إليها بشكل آمن.

وتواصل وحدات الهندسة المختصة أعمال تمشيط، وإزالة الألغام في قرية الجبرلي، مع إبقاء المنطقة مغلقة أمام المدنيين، إلى حين الانتهاء من تطهيرها بالكامل، ولا سيما في ظل وجود ألغام، وعبوات مزروعة داخل عدد من المنازل، الأمر الذي يتطلب دقة وحذراً في التعامل معها.