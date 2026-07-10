ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في عموم سوريا وأجواء سديمية مغبرة في بعض المناطق



دمشق-سانا



تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها السنوية.



وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم الجمعة يكون صيفياً وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كم/سا وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق 19/35



ريف دمشق-القلمون 17/29



القنيطرة 13/28



درعا 18/32



السويداء 16/29



حمص 20/31



حماة 20/36



اللاذقية 25/31



طرطوس 25/31



حلب 22/36



إدلب 22/30



دير الزور 25/40



الرقة 24/38



الحسكة 24/40