الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 30 من تشرين الثاني 2025

دمشق:

1- ورشة عمل بعنوان “أساليب عملية لبناء أساس لغوي متين لمتعلمي العربية الناطقين بغيرها المبتدئين”، تقدمها الأستاذة نور سبانو، في قاعة المحاضرات بقسم تعليم اللغة العربية في المعهد العالي للغات بالمزة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – الورشة الختامية لصياغة مدونة السلوك المهني الإعلامي، في فندق قيصر بالاس، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – المعرض الختامي لمشروع رحلة أمان، يتضمن لوحات وأعمالاً يدوية لسيدات مراكز الإيواء، في فندق الشرق ساحة الحجاز، الساعة الـ 1 ظهراً.

4 – ورشة عمل تفاعلية بعنوان “مهارات القراءة السريعة”، بإشراف المدربة دانية هواري، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 2.30 ظهراً.

5 – محاضرة بعنوان “الاستخدام الآمن للهواتف الذكية”، تلقيها الأستاذة ملك عواد، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 3 عصراً.

6 – الورشة الاحترافية في إدارة الموارد البشرية، بإشراف المدربة سارا صالح، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

7 – احتفال بعنوان “يومي حقي”، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، في المركز الثقافي بالمزة، عند الساعة الـ 4 عصراً.

8 – محاضرة بعنوان “تعزيز الثقافة القانونية انطلاقاً من العائلة”، يلقيها المحامي حسان العيسى، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

9 – جلسة حوارية حول معرض تجليات الحرف بين التراث والمعاصرة، في غاليري آرت هاوس خلف مشفى الأطفال بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

10 ـ عرض أفلام “زوتوبيا 2، الآن أنت تراني – الآن لا، السلم والثعبان، سيسو – الطريق إلى الانتقام، جوجوتسو كايسن – الإعدام”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1- معرض لوحات فن تشكيلي وأعمال يدوية، لطالبات مدارس وثانويات في الكسوة، بمدرسة الكسوة الأولى للبنات حلقة 2، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – جلسات ونقاشات حول: المرافقة الوالدية في العالم الرقمي – الشبكة الاجتماعية التعامل مع الضغط النفسي التربية الإيجابية للأبناء، في المركز الثقافي في القطيفة، الساعة الـ 10.30 صباحاً.

درعا:

محاضرة بعنوان “شبابنا وتحديات العصر”، للدكتور علي الجاموس، في معهد ابن كثير الدمشقي ببلدة داعل الساعة الـ 3.30 عصراً.

طرطوس:

افتتاح معرض الخط العربي للمبدع أحمد يوسف، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

1- محاضرة بعنوان “الأسس العلمية للتربية صحياً نفسياً سلوكياً”، للدكتور أحمد سخيطة، في المركز الثقافي بمنبج، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – عرض مسرحية “دراما الشحاذين”، على مدرج النصر في جامعة حلب، الساعة الـ 2 ظهراً.

3 – افتتاح البازار الميلادي السابع، في صالة المطران يوحنا إبراهيم “الشعلة سابقاً” بالسليمانية، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – عرض أفلام “خطة الأسرة، زوتوبيا 2، السلم والثعبان، الآن أنت تراني – الآن لا، دار عبادة تكساس، سرقة جرس الجلجلة”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9.15 مساءً.