وزير السياحة يدين التفجيرين بدمشق ويؤكد استمرار مسيرة التعافي ‏والنهوض

‏دمشق-سانا

أدان وزير السياحة مازن الصالحاني بأشد العبارات التفجيرين اللذين استهدفا ‏اليوم الثلاثاء منطقة مجاورة لمبنى وزارة السياحة بدمشق، وأسفر عن إصابة ‏عدد من موظفي الوزارة، إضافة إلى عدد من المدنيين وعناصر الشرطة.‏

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‏وأكد الصالحاني في تصريح لـ سانا، أن مثل هذه الأعمال لن تنال من ‏عزيمة مؤسسات الدولة، ولن تثني عن مواصلة أداء الواجب الوطني في ‏خدمة المواطنين، ودعم مسيرة تعافي القطاع السياحي، الذي يشهد اليوم ‏مرحلة جديدة من التحول والنمو والانفتاح واستعادة الثقة.‏

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‏وأشار الوزير الصالحاني إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمالها وبرامجها ‏بصورة اعتيادية، استعداداً لموسم سياحي واعد، وبالتعاون مع جميع الشركاء ‏في القطاعين العام والخاص.‏

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وشدد الوزير الصالحاني على أن سوريا ماضية بثبات نحو البناء والتنمية، ‏مبيناً أن محاولات استهداف الأمن والاستقرار لن توقف مسيرة الإصلاح ‏والنهوض، بل ستزيدنا إصراراً على مواصلة تطوير القطاع السياحي، ‏وتعزيز ثقة الزوار والمستثمرين بمستقبل سوريا.‏

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وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقوع انفجارين قرب ‏وزارة السياحة، حيث رصدت قوى الأمن الداخلي عبوتين ناسفتين، وباشرت ‏الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا ‏أثناء التجهيز لعملية التفكيك، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات.‏

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وأكدت الوزارة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر ‏إقامة الرئيس الفرنسي، ولم يشكّل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة