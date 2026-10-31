التجارة الداخلية بدرعا: 85 ضبطاً تموينياً خلال الأسبوع الأخير من ‏الشهر الجاري

درعا-سانا‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع ‏الأخير من الشهر الجاري 85 ضبطاً تموينياً، وسحبت 32 عينة من ‏الأسواق، وذلك في إطار جهودها لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات ‏وحماية حقوق المستهلكين.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا عادل ‏الصياصنة لـ سانا، اليوم السبت، أن الضبوط شملت مخالفات متنوعة ‏تتعلق بالأسعار، وتداول الفواتير، والتراخيص، ومخالفة الشروط الصحية ‏والتعليمات الإدارية، إضافة إلى انتهاء صلاحية مواد ونزع لصاقة، ‏وامتناع عن تأدية خدمة نقل الركاب، وعدم الإبلاغ عن كميات دقيق ‏تمويني زائدة.‏

وأشار إلى أن المديرية تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على الأسواق ‏والفعاليات التجارية للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، ومتابعة ‏جودة المواد المعروضة وصلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ‏بحق المخالفين.‏

ونظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال ‏الأسبوع قبل الأخير من هذا الشهر 87 ضبطاً تموينياً، فيما بلغ إجمالي ‏عدد العينات المسحوبة من الأسواق 14 عينة.‏