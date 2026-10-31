التجارة الداخلية بدرعا: 85 ضبطاً تموينياً خلال الأسبوع الأخير من ‏الشهر الجاري

درعا-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري 85 ضبطاً تموينياً، وسحبت 32 عينة من الأسواق، وذلك في إطار جهودها لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا عادل الصياصنة لـ سانا، اليوم السبت، أن الضبوط شملت مخالفات متنوعة تتعلق بالأسعار، وتداول الفواتير، والتراخيص، ومخالفة الشروط الصحية والتعليمات الإدارية، إضافة إلى انتهاء صلاحية مواد ونزع لصاقة، وامتناع عن تأدية خدمة نقل الركاب، وعدم الإبلاغ عن كميات دقيق تمويني زائدة.
وأشار إلى أن المديرية تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة، ومتابعة جودة المواد المعروضة وصلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ونظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع قبل الأخير من هذا الشهر 87 ضبطاً تموينياً، فيما بلغ إجمالي عدد العينات المسحوبة من الأسواق 14 عينة.