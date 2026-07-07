وزيرة الشؤون الاجتماعية تدين التفجيرين الإرهابيين بدمشق وتؤكد مواصلة ‏مسيرة البناء والاستقرار

دمشق-سانا
أدانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا دمشق اليوم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت الوزيرة قبوات، في بيان لها، أن هذه الأعمال الإجرامية ستزيد المجتمع السوري صموداً، مشددة على أن سوريا ماضية في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ الأمن والاستقرار بما يعزز صمود المجتمع ويحفظ استقرار الوطن.
وكانت العاصمة دمشق شهدت، اليوم، وقوع تفجيرين إرهابيين بالقرب من وزارة السياحة، أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 31 آخرين، حيث أوضحت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي رصدت عبوتين ناسفتين خلال عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة إجراءات تفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التحضير للعملية.