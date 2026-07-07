وزيرة الشؤون الاجتماعية تدين التفجيرين الإرهابيين بدمشق وتؤكد مواصلة ‏مسيرة البناء والاستقرار

دمشق-سانا

أدانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات التفجيرين الإرهابيين ‏اللذين استهدفا دمشق اليوم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.‏

وأكدت الوزيرة قبوات، في بيان لها، أن هذه الأعمال الإجرامية ستزيد ‏المجتمع السوري صموداً، مشددة على أن سوريا ماضية في مواصلة مسيرة ‏البناء والتنمية، وترسيخ الأمن والاستقرار بما يعزز صمود المجتمع ويحفظ ‏استقرار الوطن.‏

وكانت العاصمة دمشق شهدت، اليوم، وقوع تفجيرين إرهابيين بالقرب من ‏وزارة السياحة، أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 31 آخرين، حيث أوضحت ‏وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي رصدت عبوتين ناسفتين خلال ‏عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة إجراءات تفكيكهما، إلا أنهما ‏انفجرتا أثناء التحضير للعملية.‏