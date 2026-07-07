يؤمن 240 شقة.. تدشين مشروع أبراج السكن الشبابي في حماة

حماة-سانا

دشّن مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس تمام الدبل اليوم الثلاثاء، مشروع أبراج السكن الشبابي في مدينة حماة، وذلك تمهيداً لتسليم الشقق السكنية للمكتتبين المستحقين.

ويضم المشروع ثلاثة أبراج سكنية تؤمن 240 شقة، بواقع 80 شقة في كل برج، مجهزة بالمصاعد ومخدمة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومواقف للسيارات، إضافة إلى 48 محلاً تجارياً.

وأوضح الدبل في تصريح لمراسل سانا أن تدشين المشروع يأتي ضمن خطة استكمال مشاريع السكن الاجتماعي بمختلف برامجه، بما يشمل السكن الشبابي والعمّالي والادخار، إلى جانب تسريع أعمال تجهيز المساكن في ضاحية الوفاء ومخيم اللاجئين الفلسطينيين، بالتنسيق بين محافظة حماة ووزارة الأشغال العامة والإسكان، بما يسهم في معالجة ملفات الإسكان المتعثرة.

شارك في التدشين عضو المكتب التنفيذي لشؤون الإسكان، المهندسة راوية المحمد، ومدير منطقة حماة حافظ طيفور.

وتعمل المؤسسة حالياً على إعادة هيكلة مراحل العمل في مشاريع السكن الشبابي وضبط التمويل بما ينسجم مع التكاليف الفعلية للبناء والخدمات، وذلك في أعقاب التحديات المالية والإدارية المتراكمة التي واجهتها خلال سنوات النظام البائد، وما ترتب عليها من تأخير في التنفيذ.