الحرارة حول معدلاتها والأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية

دمشق-سانا
تكون درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق وتشهد انخفاضاً طفيفاً في المناطق الشرقية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون صيفياً عادياً وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية والجنوبية مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والقلمون وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من منطقة القلمون والمنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|18/32
|ريف دمشق-القلمون
|14/29
|القنيطرة
|17/26
|درعا
|21/30
|السويداء
|15/27
|حمص
|21/32
|حماة
|22/35
|اللاذقية
|24/30
|طرطوس
|26/30
|حلب
|23/34
|إدلب
|23/31
|دير الزور
|27/41
|الرقة
|25/38
|الحسكة
|28/40