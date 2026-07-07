الحرارة حول معدلاتها والأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية

IMG 6669 الحرارة حول معدلاتها والأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية ‏والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تكون درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق وتشهد ‏انخفاضاً طفيفاً في المناطق الشرقية.‏

وبين  المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس نهار اليوم الثلاثاء يكون ‏صيفياً عادياً وصحواً بشكلٍ عام إلى غائم جزئياً على المناطق الساحلية ‏والجنوبية مع فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق ‏الساحلية وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والقلمون وسديمياً مغبراً في ‏المناطق الشرقية والجزيرة والبادية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ومائلاً للبرودة على المرتفعات ‏الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، ويحذر من تشكل ‏ضباب خفيف في أجزاء من منطقة القلمون والمنطقة الجنوبية والمرتفعات ‏الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة  ‏تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء ‏من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في ‏تلك المناطق، ويكون البحر  خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎

دمشق 18/32‏
ريف دمشق-القلمون14/29‏
القنيطرة 17/26‏
درعا21/30‏
السويداء15/27‏
حمص 21/32‏
حماة 22/35‏
اللاذقية  24/30‏
طرطوس26/30‏
حلب23/34‏
إدلب  23/31‏
دير الزور 27/41‏
الرقة 25/38‏
الحسكة28/40‏
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