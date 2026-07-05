محافظ السويداء يبحث مع وفد المجلس السوري الأمريكي الأوضاع المجتمعية والخدمية

photo 2026 07 05 19 07 12 محافظ السويداء يبحث مع وفد المجلس السوري الأمريكي الأوضاع المجتمعية والخدمية

السويداء- سانا
 
ناقش محافظ السويداء مصطفى البكور، مع وفد من المجلس السوري الأمريكي (SAC) قضايا خدمية وتنموية.
 
وأوضحت محافظة السويداء اليوم الأحد، أن الاجتماع ركز على الأوضاع المجتمعية والخدمية بالمحافظة، مع استعراض إمكانية استفادة السويداء من خبرات المجلس وشبكة علاقاته، في إطار دوره الداعم للسياسات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا.
 
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، حيث كان المحافظ بحث مؤخراً مع عدد من الجهات المعنية والمنظمات الدولية آليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
 
ويعد “المجلس السوري الأمريكي” منظمة مدنية أمريكية مستقلة، تعمل على تمكين الجالية السورية في أمريكا والمناصرة لقضايا سوريا.
 

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