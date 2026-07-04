اتحاد الفلاحين: إحداث 98 تعاونية إنتاجية ‏متخصصة في المحافظات ‏خلال عامي 2025 و2026 ‏

دمشق-سانا‏

أكد الاتحاد العام للفلاحين في سوريا إحداث 98 ‏تعاونية ‏إنتاجية متخصصة في مختلف المحافظات ‏خلال عامي ‌‏2025 و2026، في إطار برنامج ‏وطني يستهدف تعزيز ‏الإنتاج الزراعي، وتحقيق ‏الأمن الغذائي، ورفع كفاءة ‏العمل التعاوني، بما ‏ينعكس على تحسين دخل الفلاحين ‏ودعم الاقتصاد ‏الوطني‎.‎

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وذكر مدير العلاقات العامة في الاتحاد، بسام ‏الحسين، ‏في تصريح لـ سانا بمناسبة اليوم الدولي ‏للتعاونيات، أن ‏الاتحاد يعمل على تطوير نموذج ‏التعاونيات الإنتاجية ‏المتخصصة بالتوازي مع إعادة ‏تفعيل وتطوير عمل ‏الجمعيات الفلاحية التعاونية، بما ‏يرسخ مفهوم الشراكة ‏بين المنتجين ويعزز التنمية ‏الزراعية والريفية‎.‎

تعاونيات في 11 محافظة

‎ ‎وبين الحسين أن التعاونيات المستحدثة توزعت على ‌‏11 ‏محافظة هي: إدلب، واللاذقية، والسويداء، ‏وحمص، ‏وحلب، ودرعا، وريف دمشق، ودير ‏الزور، والقنيطرة، ‏وحماة، وطرطوس، وفق ‏الخصائص والميزات الزراعية ‏لكل محافظة‎.‎

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وأشار الحسين إلى أن التعاونيات تغطي طيفاً واسعاً ‏من ‏الأنشطة الزراعية، تشمل إنتاج الحبوب، ‏والزيتون، ‏والحمضيات، والعنب، والرمان، والفستق ‏الحلبي، ‏والزعفران، والنباتات الطبية والعطرية، إلى ‏جانب تربية ‏النحل، والأبقار، والأغنام، والدواجن، ‏والأسماك، فضلاً ‏عن تعاونيات التصنيع الغذائي ‏والتسويق والخدمات ‏الزراعية‎.‎

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وأوضح الحسين أن نموذج العمل التعاوني يسهم في ‌‏خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، ‌‏والاستفادة من اقتصاد الحجم، وتنظيم عمليات ‏التصنيع ‏والتسويق، الأمر الذي ينعكس على زيادة ‏الإنتاج وتحسين ‏دخل المنتجين، إلى جانب توفير ‏فرص عمل جديدة، ‏وتشجيع الاستثمار المحلي، ‏ودعم الصناعات الريفية، ‏والحد من الهجرة من ‏الريف‎.‎

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أبرز التحديات

وأكد الحسين أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير ‏قطاع ‏التعاونيات من خلال تحديث الأنظمة الناظمة، ‏واستكمال ‏تأسيس التعاونيات في مختلف المحافظات، ‏وتعزيز ‏الشراكات مع الجهات المحلية والدولية، لافتاً ‏إلى أن أبرز ‏التحديات تتمثل في تأمين التمويل، ‏وتوفير مستلزمات ‏الإنتاج، وتطوير البنية الإدارية ‏والفنية، وتوسيع الوصول ‏إلى الأسواق‎.‎

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ويُحتفل باليوم الدولي للتعاونيات في السبت الأول ‏من ‏شهر تموز من كل عام، بهدف تسليط الضوء ‏على دور ‏التعاونيات في تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة، وتعزيز ‏الأمن الغذائي، وخلق فرص ‏العمل، وتمكين المجتمعات ‏المحلية، ولا سيما في ‏المناطق الريفية، باعتبارها نموذجاً ‏اقتصادياً ‏واجتماعياً يقوم على المشاركة والتكافل ‏والمسؤولية ‏المشتركة‎.‎