مقتل خمسة أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور بريف حمص

حمص-سانا
قتل خمسة أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور بريف حمص الشرقي.
وذكرت مديرية إعلام حمص، عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن فرق الهندسة في الجيش العربي السوري عثرت اليوم على جثامين خمسة أشخاص في محيط مطار التيفور على طريق حمص – تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عملية تمشيط دورية في المنطقة.
وأشارت المديرية إلى أن المعطيات الأولية أشارت إلى أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام.
وتوفي طفل وأصيب آخران بجروح، في الـ27 من الشهر الماضي، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.
ولا تزال مساحات واسعة من المناطق السورية تعاني من انتشار الألغام ومخلفات الحرب التي خلّفها النظام البائد، ما يجعلها مصدراً دائماً للحوادث المميتة، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية جهودها في إزالة هذه المخلفات لضمان سلامة المدنيين.