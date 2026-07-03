مقتل خمسة أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور بريف حمص

حمص-سانا

قتل خمسة أشخاص إثر انفجار لغم أرضي في محيط مطار التيفور بريف حمص الشرقي.‏

وذكرت مديرية إعلام حمص، عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن فرق الهندسة في الجيش ‏العربي السوري عثرت اليوم على جثامين خمسة أشخاص في محيط مطار التيفور على طريق ‏حمص – تدمر، وذلك أثناء تنفيذ عملية تمشيط دورية في المنطقة.‏

وأشارت المديرية إلى أن المعطيات الأولية أشارت إلى أن الضحايا قضوا إثر انفجار لغم أرضي ‏بعد دخولهم المنطقة المحيطة بالمطار بطريقة غير مشروعة قبل عدة أيام.‏

وتوفي طفل وأصيب آخران بجروح، في الـ27 من الشهر الماضي، جراء انفجار لغم أرضي من ‏مخلفات النظام البائد في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.‏

ولا تزال مساحات واسعة من المناطق السورية تعاني من انتشار الألغام ومخلفات الحرب التي ‏خلّفها النظام البائد، ما يجعلها مصدراً دائماً للحوادث المميتة، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية جهودها في إزالة هذه المخلفات لضمان سلامة المدنيين.‏