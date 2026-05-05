بين “الأنا” و”الآخر”.. الأدب المقارن وأدب اللجوء في ندوة بجامعة حمص

حمص-سانا

يطرح الأدب في زمن التحولات أسئلة الهوية والانتماء، ويعيد قراءة علاقة الإنسان بذاته وبالآخر، وفي هذا السياق تبرز الندوات الأكاديمية كمساحات لفهم هذه القضايا، كما تجلّى في الندوة التي أقامتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حمص اليوم الثلاثاء حول الأدب المقارن العربي وواقعه، إلى جانب أدب اللجوء.

الأدب المقارن.. من الترجمة إلى تلاقي الثقافات

ضمن فعاليات الندوة التي أقيمت في قاعة السيمنار في الكلية بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين، تناول الدكتور غسان مرتضى في مداخلته موضوع الترجمة في الأدب المقارن من الروسية إلى العربية، مستعرضاً تجربته وأبرز أبحاثه في هذا المجال.

وأوضح أن الأدب المقارن يُعنى بدراسة وتحليل الأعمال الأدبية عبر الثقافات واللغات والعصور، بهدف الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بينها، وفهم تأثير الزمان والثقافة في تشكيل النص الأدبي.

كما أشار إلى عدد من دراساته التطبيقية، منها “قضايا الإضحاك والضحك” و”الأدب: نظرية – نقد – جدل” للباحث الروسي فلاديمير بروب، و”علم الأدب المقارن شرقاً وغرباً” لفيكتور جيرمونسكي، متطرقاً كذلك إلى فن الإنشاد في الشعر العربي وعلاقته بالتراث الأدبي.

صورة “الآخر”.. مقاربات نقدية وأسئلة مفتوحة

من جانبه ركّز الدكتور أحمد سيف الدين على الدراسات الصورولوجية (فرع من الأدب المقارن يهتم بدراسة صورة الآخر)، في الآداب العالمية، موضحاً ارتباط الشعر بالغناء في الثقافة العربية، ومستشهداً بكتاب الأغاني للأصفهاني، ومؤكداً أن هذا الترابط لا يقتصر على الثقافة العربية، بل يمتد إلى ثقافات أخرى.

وأشار سيف الدين إلى وجود تشوهات في هذه الصور أحياناً، ما يستدعي مزيداً من البحث العلمي لفهمها وتحليلها، كما لفت إلى تأخر تطور الأدب المقارن في سوريا مقارنة بدول أخرى، واقتصاره لفترة طويلة على تجربة محمد غنيم هلال، داعياً الطلبة إلى التوسع في هذا الحقل والانفتاح على تجاربه.

أدب اللجوء.. سرديات الألم والبحث عن هوية

بدورها تناولت الدكتورة وفاء الاستانبولي موضوع أدب اللجوء السوري، مستعرضة تجربة الكاتبة مها الحسن في روايتها “عمتِ صباحاً أيها الحرب”، وأوضحت أن هذا النوع من الأدب برز بشكل ملحوظ خلال سنوات الثورة في سوريا، معبراً عن تجارب اللاجئين وصراعاتهم في بناء هوية جديدة مع الحفاظ على جذورهم الثقافية.

وبيّنت أن أدب اللجوء يعكس قضايا النزوح والانتماء والهوية، ويختلف عن أدب المنفى والمهجر، مؤكدة أنه لا يزال في مرحلة التبلور في الأدب العربي والعالمي، مع حضور واضح للعلاقة الجدلية بين “الأنا” و”الآخر” في هذا السياق.

واختُتمت الندوة بقراءات شعرية قدّمتها الشاعرة رحاب رمضان، عبّرت فيها عن وجدانية وإنسانية المعلم ودوره في بناء الإنسان.

وفي المحصلة تعكس هذه الندوة أهمية الأدب المقارن بوصفه جسراً بين الثقافات، وأدب اللجوء كصوت إنساني يوثّق التحولات العميقة التي يعيشها الإنسان في زمن الأزمات، في تأكيد على أن الأدب لا ينفصل عن الواقع، بل يضيئه ويعيد قراءته.