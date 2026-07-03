إخماد حريق زراعي في بلدة حيالين بريف حماة ‏

حماة-سانا
أخمدت فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة، حريقاً اندلع في مكب نفايات ببلدة حيالين بريف المحافظة، وامتد بفعل الرياح إلى حقول القمح والمشتل الحراجي وكروم الزيتون، وأجزاء من الحراج الشمالية، ما استدعى استنفاراً ميدانياً سريعاً لمنع توسع رقعة النيران ووصولها إلى مساحات إضافية.
وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث وجمعية “إنجي” الخيرية، شاركتا إلى جانب عدد من أبناء المنطقة، في عمليات الإخماد والتبريد التي استمرت حتى السيطرة الكاملة على الحريق، ضمن جهود متواصلة لحماية المحاصيل الزراعية والحد من الخسائر خلال موسم الحصاد.
وكانت فرق الإطفاء في الهيئة تمكنت بمساندة المجتمع المحلي يوم الجمعة الماضي، من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الحصادات وامتد إلى حقل مزروع بالقمح قرب بلدة حيالين بريف المحافظة.