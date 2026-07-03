إخماد حريق زراعي في بلدة حيالين بريف حماة ‏

photo 2026 07 02 21 14 42 إخماد حريق زراعي في بلدة حيالين بريف حماة ‏

حماة-سانا‏

أخمدت فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة، حريقاً اندلع في مكب ‏نفايات ببلدة حيالين بريف المحافظة، وامتد بفعل الرياح إلى حقول القمح والمشتل الحراجي ‏وكروم الزيتون، وأجزاء من الحراج الشمالية، ما استدعى استنفاراً ميدانياً سريعاً لمنع توسع ‏رقعة النيران ووصولها إلى مساحات إضافية.‏

وذكرت محافظة حماة في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏وجمعية “إنجي” الخيرية، شاركتا إلى جانب عدد من أبناء المنطقة، في عمليات الإخماد والتبريد ‏التي استمرت حتى السيطرة الكاملة على الحريق، ضمن جهود متواصلة لحماية المحاصيل ‏الزراعية والحد من الخسائر خلال موسم الحصاد.‏

وكانت فرق الإطفاء في الهيئة تمكنت بمساندة ‏المجتمع المحلي يوم الجمعة الماضي، من السيطرة ‏على حريق اندلع في إحدى الحصادات ‏وامتد إلى حقل مزروع بالقمح قرب بلدة حيالين بريف ‏المحافظة.‏

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