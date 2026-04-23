حماة تحتفي بيوم الأرض بملتقى يعزّز الوعي البيئي ويؤكد مسؤولية الحفاظ على البيئة

حماة-سانا

نظّمت مديرية البيئة في حماة اليوم الخميس، ملتقى توعوياً بعنوان «قوتنا كوكبنا» بمناسبة يوم الأرض العالمي لعام 2026، وذلك في مقر المديرية، بهدف تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في حماية البيئة.

وقدّمت رئيسة دائرة الإعلام والتوعية البيئية في المديرية، ضحى الشعار، عرضاً تضمّن برومو عن أعمال المديرية وجولاتها المستمرة على المدارس ورياض الأطفال والجمعيات الخيرية، مؤكدةً أن هذه الأنشطة تسعى إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الشراكة مع مديرية التربية والفرق التطوعية، كما تم عرض تسجيل تعريفي بيوم الأرض العالمي.

وألقى رئيس دائرة تقييم الأثر البيئي في المديرية، أحمد الحربي، محاضرة تناولت الآثار السلبية للنفايات على الإنسان والبيئة، مشدداً على ضرورة الحد من التلوث، وتعزيز ثقافة الفرز والمعالجة.

واختُتم الملتقى بجلسة حوارية جمعت مديري النظافة والبيئة لمناقشة واقع النظافة في حماة، والخطط المستقبلية للحفاظ على مدينة نظيفة وجميلة وخالية من الأوبئة.

وأوضح مدير النظافة في حماة، معتصم دبيك، في تصريح لـ«سانا» أن الحوار تطرّق إلى التحديات المرتبطة بترحيل النفايات في ظل ضعف الإمكانات، ونقص الآليات والعمال، ولا سيما مع الزيادة الكبيرة في أعداد السوريين العائدين إلى وطنهم عقب التحرير.

من جهته، أكد مدير البيئة عصام الخطيب أهمية الملتقى في تعزيز التوعية البيئية، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية يتشارك فيها الأهالي والجهات الحكومية.

ولفتت عضو جمعية الأيتام الإسلامية، لينا الشعار، إلى أهمية إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها في أغراض أخرى، للحد من أضرارها الصحية والنفسية، باعتبارها أحد أشكال التلوث البصري المؤثر سلباً في البيئة والإنسان.

يُذكر أن مديرية البيئة في حماة، بالتعاون مع مديريتي الزراعة والتربية، نفّذت خلال شهر آذار الماضي يوماً بيئياً في مدرسة جويرية بنت الحارث للتعليم الأساسي.

ويحتفل العالم في الـ 22 من نيسان من كل عام بيوم الأرض، الذي يهدف إلى الدعوة لبيئة صحية وآمنة وعادلة، وإلى تعزيز الوعي العالمي بقضايا المناخ والاستدامة.