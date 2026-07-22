وقفة احتجاجية بالقنيطرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال

القنيطرة-سانا

نظّم أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة الشمالي، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن أوضاعهم وظروف احتجازهم.

وذكرت مديرية إعلام القنيطرة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن المشاركين رفعوا خلال الوقفة لافتات وصوراً للمعتقلين، مؤكدين ضرورة تحرك المنظمات الدولية والجهات الحقوقية للقيام بمسؤولياتها تجاه ملف المعتقلين، والعمل على ضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية وفق المواثيق الدولية.

وتأتي هذه الوقفة في ظل مطالبات متواصلة من أهالي المختطفين بالكشف عن أوضاع أبنائهم وتأمين الإفراج عنهم، وسط تأكيدات على مواصلة التحركات السلمية حتى تحقيق هذه المطالب.

وكان أهالي عدد من المختطفين السوريين لدى الاحتلال الإسرائيلي نفذوا في ال 19 من الشهر الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة، للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم.