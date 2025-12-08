السورية للبريد تصدر خمسة طوابع وبطاقة تذكارية بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير

دمشق-سانا

أصدرت المؤسسة السورية للبريد اليوم خمسة طوابع، وبطاقة تذكارية احتفاءً بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، وذلك ضمن إطار دورها في توثيق أبرز المناسبات الوطنية عبر الإصدارات البريدية.

وأوضح المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد في تصريح لـ سانا أن الطوابع والبطاقة التذكارية ستُطرح للجمهور اعتباراً من يوم غد الساعة الواحدة ظهراً، مبيناً أن سعر البطاقة التذكارية يبلغ 15 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعر كل طابع من الطوابع الخمسة 10 آلاف ليرة، وذلك عبر جميع المكاتب البريدية المنتشرة في المحافظات.

ولفت حمد إلى أن المؤسسة ستفتح أبواب معرض الطوابع بدمشق للزوار مجاناً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، تزامناً مع إحياء ذكرى التحرير.

وتستمر المؤسسة السورية للبريد عبر إصداراتها في توثيق الأحداث الوطنية البارزة، فيما يضم معرض الطوابع مجموعات نادرة تعكس محطات مهمة من تاريخ سوريا والبريد العربي.