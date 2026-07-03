الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا يعرب عن حزنه لضحايا التفجير الإرهابي في دمشق

photo 2026 07 03 17 31 29 الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا يعرب عن حزنه لضحايا التفجير الإرهابي في دمشق

دمشق-سانا

أعرب الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا، باري بيتش، عن حزنه إزاء التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال بيتش في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “أنا حزين جداً إزاء التفجير المميت الذي وقع أمس في دمشق، والذي أودى بحياة مدنيين أبرياء وترك العديد من الجرحى”، مضيفاً: “أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم والمتضررين من هذا الهجوم المأساوي”.

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق أمس قد أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، ما أثار موجة إدانات عربية ودولية واسعة أكدت التضامن مع سوريا ورفض جميع أشكال الإرهاب.

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