محافظ دمشق وقائد الأمن الداخلي والمحامي العام يتفقدون موقع التفجير بأحد مقاهي العاصمة

دمشق-سانا

تفقد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد أسامة عاتكة، والمحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب، اليوم الخميس، موقع الانفجار الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز بدمشق.

وقال المحافظ في تصريح للصحفيين: إن الهدف من هذا التفجير هو التشويش في وقت تتعافى فيه سوريا في شتى المجالات، مؤكداً أن كل من يعبث بدماء السوريين سينال جزاءه، والعمل مستمر يومياً لتعزيز الأوضاع الأمنية ورفع مستوى الاستقرار في العاصمة.

وأشار إدلبي إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه، مؤكداً أن الحقيقة سوف تتكشف بجهود قوى الأمن الداخلي.



بدورها بدأت المباحث الجنائية في وزارة الداخلية عملية جمع الأدلة من موقع التفجير، للوقوف على دوافعه وكشف خلفياته.

وفي وقت سابق اليوم، انفجرت عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز، ما أسفر عن مقل 6 أشخاص وإصابة 22 أخرين بجروح.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور أنه جرى نقل الضحايا إلى مشافي دمشق والهلال الأحمر وابن النفيس والرشيد والمواساة ‏لاتخاذ الإجراءات والإسعافات اللازمة، مشيراً إلى أن حالة الإصابات تتنوع بين الخفيفة ‏والمتوسطة والشديدة.‏