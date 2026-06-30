تخريج دورة الإنقاذ البحري والمائي الأولى لعام 2026 بطرطوس

طرطوس-سانا

نظم فرع الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الأولى من دورة الإنقاذ البحري والمائي للعام الحالي على شاطئ الكرنك، بحضور ممثلين عن محافظة طرطوس، وعدد من الفعاليات المحلية، في إطار الاستعداد لإطلاق مشروع الإنقاذ البحري في المحافظة، وتخلل الحفل عرض عملي للخريجين جسدوا خلاله مهارات الإنقاذ والإسعاف المائي التي اكتسبوها خلال التدريب.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر في طرطوس، أحمد غندورة، في تصريح لـ سانا، أن الدورة تشكل الخطوة الأولى في مشروع وطني وسياحي يهدف إلى إعداد كوادر متخصصة في الإنقاذ البحري والإسعاف المائي، تكون قادرة على الاستجابة لحوادث الغرق على مدار العام، مبيناً أن المشروع سيُدعم قريباً بزوارق إنقاذ وتجهيزات متخصصة.

وأشار غندورة إلى أن برامج التدريب تستمر طوال فصل الصيف لتأهيل أعداد إضافية من المنقذين، بالتوازي مع نشر أبراج مراقبة على الشواطئ الشعبية في المحافظة، بهدف تعزيز إجراءات السلامة وحماية مرتادي الشواطئ، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية حول مخاطر البحر وإرشادات السلامة البحرية.

ولفت غندورة إلى أن الدورة خرّجت 17 متدرباً اجتازوا الاختبارات بنجاح، مؤكداً أن الدورة المقبلة ستكون مخصصة للفتيات، تليها دورات مفتوحة للجميع، مع التركيز على تأهيل كوادر الهلال الأحمر، وإتاحة عدد محدود من المقاعد للجهات المعنية والمجتمع المحلي لتأهيل كوادرهم.

بدوره، بيّن مدرب الإنقاذ في الهلال الأحمر معد خضر، أن البرنامج التدريبي تضمن محاور نظرية وعملية شملت إتقان مهارات السباحة، والتجديف، واستخدام معدات الإنقاذ، وأساليب التعامل مع مختلف حالات الغرق، بما فيها الغريق النشط، والغريق فاقد الوعي، وآليات الإنقاذ الآمن التي تضمن سلامة المنقذ والمصاب معاً، مشيراً إلى أن معظم المشاركين حققوا مستويات جيدة، وأظهروا التزاماً ورغبة واضحة في تطوير مهاراتهم.

من جهته، أوضح المتدرب في الهلال الأحمر غدير شاش أن مشاركته في الدورة جاءت بهدف اكتساب خبرات إضافية في مجالي الإسعاف والإنقاذ، مؤكداً أن البرنامج وفر تدريباً متكاملاً على الإسعافات الأولية والإنقاذ البحري، والتعامل مع مختلف حالات الغرق والتيارات البحرية والحوادث التي قد تقع على الشاطئ.

وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الهلال الأحمر العربي السوري لتعزيز منظومة الإنقاذ البحري في محافظة طرطوس، من خلال تأهيل كوادر متخصصة ونشر ثقافة السلامة، بما يسهم في رفع الجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ خلال موسم الاصطياف.