انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في بعض المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون نهار اليوم الخميس حاراً إلى شديد الحرارة، ولا سيما في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، وغائماً جزئياً في المناطق الساحلية، وصحواً في باقي المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية.
وليلاً يكون الجو لطيفاً بشكل عام في أغلب المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الغربية، فيما يحذر المركز من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون الشرقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:
|دمشق
|19/37
|ريف دمشق-القلمون
|15/31
|القنيطرة
|16/31
|درعا
|17/33
|السويداء
|16/31
|حمص
|20/33
|حماة
|21/35
|اللاذقية
|24/30
|طرطوس
|23/31
|حلب
|22/35
|إدلب
|20/30
|دير الزور
|27/42
|الرقة
|25/40
|الحسكة
|27/42