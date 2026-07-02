انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في بعض المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها

DJI 0880 Copy انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في بعض المناطق مع بقائها أعلى من معدلاتها

دمشق-سانا
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تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل ‏هذه الفترة من السنة.‏

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون نهار اليوم الخميس حاراً إلى شديد الحرارة، ولا سيما في المناطق ‏الشرقية والجزيرة والشمالية، وغائماً جزئياً في المناطق الساحلية، وصحواً في باقي المناطق، وسديمياً مغبراً في المناطق ‏الشرقية والبادية والجزيرة وبعض المناطق الشمالية.‏

وليلاً يكون الجو لطيفاً بشكل عام في أغلب المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الغربية، فيما يحذر المركز من ‏تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون الشرقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما ‏في المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك ‏المناطق، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية:‏

دمشق19/37‏
ريف دمشق-القلمون15/31‏
القنيطرة16/31‏
درعا 17/33‏
السويداء 16/31‏
حمص 20/33‏
حماة21/35‏
اللاذقية24/30‏
طرطوس23/31‏
حلب22/35‏
إدلب20/30‏
دير الزور27/42‏
الرقة25/40‏
الحسكة 27/42‏
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