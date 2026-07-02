أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية “التاجر الصغير” بدمشق

دمشق-سانا

وسط أجواء من الحماس والمنافسة، لعب الأطفال دور التجار في سوق مصغر، فعرضوا منتجاتهم واستقبلوا زبائنهم، وخاضوا تجربة تفاعلية جمعت بين التعلم والتطبيق ضمن فعالية التاجر الصغير التي استضافها المركز الثقافي العربي بأبو رمانة اليوم الخميس، في إطار أنشطة أسبوع الطفل، بإشراف المدربة إيناس الصافي.

واستهلت الصافي الفعالية بمحاضرة مبسطة، شارك فيها نحو 40 طفلاً وطفلة تراوحت أعمارهم بين 6 و12 عاماً، شرحت خلالها مفهوم التجارة والتسويق، والعرض والطلب، وآلية احتساب التكلفة والربح، كما أكدت أهمية التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التلاعب بالأسعار، وحسن استقبال الزبائن، بوصفها قيماً أساسية لنجاح التاجر.

محاكاة سوق تجاري ومعرض لمنتجات الأطفال

أعقب المحاضرة عرض مسرحي تفاعلي جسد خلاله الأطفال عمليات البيع والشراء في محاكاة لسوق تجاري مصغر، طبقوا فيه المفاهيم التي تعلموها، قبل أن يقدموا منتجاتهم في معرض مصغر تنوع بين الألعاب والمأكولات والإكسسوارات والشموع والأعمال اليدوية.

تنمية المهارات والثقة بالنفس

أكدت المدربة إيناس الصافي في تصريح لـمراسلة سانا أن الفعالية تهدف إلى تعريف الأطفال بأساسيات التجارة بأسلوب عملي ممتع، يسهم في تنمية مهاراتهم الحياتية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية مهارات التواصل لديهم، وترسيخ قيم الصدق وتحمل المسؤولية، بما ينعكس إيجاباً على شخصياتهم في المستقبل.

تجارب متنوعة ودروس عملية

عبر الأطفال عن استفادتهم من التجربة كل بحسب مشاركته؛ فذكرت تالين عطايا أن عرض المحارم المعطرة علمها أهمية تقديم المنتج بطريقة تجذب الزبون، بينما رأى كل من ليث وجوليا شيباني، اللذين شاركا بسيارات الألعاب، أن اختيار طريقة العرض والتسعير المناسبة يسهم في تشجيع الزبائن على الشراء.

وعدّ قاسم قهوجي الصدق والأمانة أساس نجاح أي تاجر، فيما وجدت رهام رحيم، التي عرضت إكسسوارات وصابوناً معطراً، أن المنتجات اليدوية تكتسب قيمة أكبر عندما يستطيع صاحبها شرح ميّزاتها للزبائن.

ولفتت لانا العمري، التي نظمت مسابقات وألعاباً وسحوبات، إلى أن الأفكار الإبداعية تضفي أجواءً من المتعة وتشجع على الإقبال، فيما عبرت لوليا مفتوح عن اعتزازها بعرض شموع معطرة من صنعها، معتبرةً أن التجربة عززت ثقتها بقدرتها على تحويل هوايتها إلى منتج.

ورأى زيد الحلبي، المشارك بمأكولات منزلية، أن جودة المنتج وحسن تغليفه عنصران أساسيان في نجاح البيع، بينما أكد الأشقاء فواز ومحمد وهايدي نعنوس أن الوقوف أمام الزبائن عزز ثقتهم بنفسهم، وعلمهم كيفية حساب التكلفة وتحقيق الربح، كما لمسوا أهمية التعاون بين الأطفال وتبادل الخبرات داخل السوق المصغر.

وتندرج فعالية التاجر الصغير ضمن برامج أسبوع الطفل التي تنظمها مديرية الثقافة بدمشق، بهدف تنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال، وتعزيز روح المبادرة والإبداع، وإتاحة مساحات للتعلم بالممارسة عبر أنشطة ثقافية وتفاعلية تجمع بين الفائدة والمتعة.