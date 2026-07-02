أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية “التاجر الصغير” بدمشق

3X3A6372 أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق

دمشق-سانا

وسط أجواء من الحماس والمنافسة، لعب الأطفال دور التجار في سوق مصغر، فعرضوا منتجاتهم واستقبلوا زبائنهم، وخاضوا تجربة تفاعلية جمعت بين التعلم والتطبيق ضمن فعالية التاجر الصغير التي استضافها المركز الثقافي العربي بأبو رمانة اليوم الخميس، في إطار أنشطة أسبوع الطفل، بإشراف المدربة إيناس الصافي.

3X3A6509 أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق

واستهلت الصافي الفعالية بمحاضرة مبسطة، شارك فيها نحو 40 طفلاً وطفلة تراوحت أعمارهم بين 6 و12 عاماً، شرحت خلالها مفهوم التجارة والتسويق، والعرض والطلب، وآلية احتساب التكلفة والربح، كما أكدت أهمية التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التلاعب بالأسعار، وحسن استقبال الزبائن، بوصفها قيماً أساسية لنجاح التاجر.

محاكاة سوق تجاري ومعرض لمنتجات الأطفال

أعقب المحاضرة عرض مسرحي تفاعلي جسد خلاله الأطفال عمليات البيع والشراء في محاكاة لسوق تجاري مصغر، طبقوا فيه المفاهيم التي تعلموها، قبل أن يقدموا منتجاتهم في معرض مصغر تنوع بين الألعاب والمأكولات والإكسسوارات والشموع والأعمال اليدوية.

تنمية المهارات والثقة بالنفس

3X3A6540 أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق

أكدت المدربة إيناس الصافي في تصريح لـمراسلة سانا أن الفعالية تهدف إلى تعريف الأطفال بأساسيات التجارة بأسلوب عملي ممتع، يسهم في تنمية مهاراتهم الحياتية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية مهارات التواصل لديهم، وترسيخ قيم الصدق وتحمل المسؤولية، بما ينعكس إيجاباً على شخصياتهم في المستقبل.

تجارب متنوعة ودروس عملية

3X3A6454 أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق

عبر الأطفال عن استفادتهم من التجربة كل بحسب مشاركته؛ فذكرت تالين عطايا أن عرض المحارم المعطرة علمها أهمية تقديم المنتج بطريقة تجذب الزبون، بينما رأى كل من ليث وجوليا شيباني، اللذين شاركا بسيارات الألعاب، أن اختيار طريقة العرض والتسعير المناسبة يسهم في تشجيع الزبائن على الشراء.

وعدّ قاسم قهوجي الصدق والأمانة أساس نجاح أي تاجر، فيما وجدت رهام رحيم، التي عرضت إكسسوارات وصابوناً معطراً، أن المنتجات اليدوية تكتسب قيمة أكبر عندما يستطيع صاحبها شرح ميّزاتها للزبائن.

3X3A6436 أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق

ولفتت لانا العمري، التي نظمت مسابقات وألعاباً وسحوبات، إلى أن الأفكار الإبداعية تضفي أجواءً من المتعة وتشجع على الإقبال، فيما عبرت لوليا مفتوح عن اعتزازها بعرض شموع معطرة من صنعها، معتبرةً أن التجربة عززت ثقتها بقدرتها على تحويل هوايتها إلى منتج.

ورأى زيد الحلبي، المشارك بمأكولات منزلية، أن جودة المنتج وحسن تغليفه عنصران أساسيان في نجاح البيع، بينما أكد الأشقاء فواز ومحمد وهايدي نعنوس أن الوقوف أمام الزبائن عزز ثقتهم بنفسهم، وعلمهم كيفية حساب التكلفة وتحقيق الربح، كما لمسوا أهمية التعاون بين الأطفال وتبادل الخبرات داخل السوق المصغر.

وتندرج فعالية التاجر الصغير ضمن برامج أسبوع الطفل التي تنظمها مديرية الثقافة بدمشق، بهدف تنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال، وتعزيز روح المبادرة والإبداع، وإتاحة مساحات للتعلم بالممارسة عبر أنشطة ثقافية وتفاعلية تجمع بين الفائدة والمتعة.

3X3A6302 scaled أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق
3X3A6306 scaled أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق
3X3A6381 scaled أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق
3X3A6413 scaled أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق
3X3A6470 scaled أطفال يخوضون تجربة سوق مصغر ضمن فعالية "التاجر الصغير" بدمشق
معرض فوتوغرافي في درعا يوثق ذاكرة الثورة السورية بعدسة أبنائها
مشاركات متنوعة لدور نشر مصرية بمعرض دمشق الدولي للكتاب
المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 28 من نيسان 2026
عودة الحكواتي… حكايات من الوجع السوري
الحكاية التدمرية… صفحات من آلام وقهر المعتقلين في محاضرة لمعتقل سابق بالمكتبة الوطنية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك