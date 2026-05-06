منصة بناة تطلق مبادرات لدعم البرامج التطوعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية

دمشق-سانا

أعلنت منصة “بناة” التابعة لوزارة التنمية الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بدء العمل المشترك لإطلاق مبادرات نوعية تُعنى بدعم البرامج الاجتماعية وتوسيع نطاق أثرها، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.

وبينت المنصة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي لتفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركة الفاعلة في تطوير الخدمات الاجتماعية، بما يدعم تحقيق تنمية متوازنة.

وأوضح مدير المنصة همام اليغشي في تصريح لـ سانا أن هذا التعاون المشترك يمثل خطوة مهمة لتفعيل التطوع في العمل الحكومي في وزارة الشؤون الاجتماعية بمديرياتها المختلفة، ورفدهم بالطاقات التطوعية بشكل مباشر وفعال، وحسب احتياجاتهم، وذلك من خلال منصة بناة.

وأشار اليغشي إلى أن المرحلة القادمة ستركز على إطلاق حزمة من المهام التطوعية بدمشق وحمص ودير الزور، تغطي عدداً من المهام المتعلقة بعمل الوزارة، مثل المساعدة بجمع استبيانات ميدانية تخص عملهم أو المساعدة بعمليات إحصاء أو إدخال بيانات، وغيرها من المهام.

ولفت اليغشي إلى أنه تم تفعيل المنصة في وزارة الشؤون الاجتماعية بمجموعة من الفرص التطوعية، والتي يتم نشرها تباعاً في جميع المحافظات السورية، مؤكداً أن هذا التعاون المشترك يمثل خطوة مهمة لتفعيل التطوع في العمل الحكومي في وزارة الشؤون الاجتماعية بمديرياتها المختلفة، ورفدهم بالطاقات التطوعية بشكل مباشر وفعال.

وأطلقت وزارة التنمية الإدارية في الـ 11 من شهر آذار الماضي، المنصة الوطنية التطوعية “بُناة – طاقات سورية نحو أثر مستدام”، وهي منصة رقمية لتنظيم العمل التطوعي وربط الأفراد الراغبين بالمشاركة في دعم العمل الحكومي بالفرص التطوعية المتاحة في الجهات العامة، وذلك خلال فعالية أُقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق.