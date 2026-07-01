رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية: تشكيل مجلس الشعب خطوة مهمة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن تشكيل مجلس الشعب يمثل خطوة مهمة في استكمال بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون.

وقال عبد اللطيف في منشور له عبر منصة X اليوم الأربعاء: نتطلع إلى شراكة تشريعية تدعم العدالة الانتقالية، وتعزز حقوق الضحايا، وتكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يخدم مستقبل سوريا.

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أعلن خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس بدمشق في وقت سابق ‏اليوم، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين ‏من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ‏وفقاً للصلاحيات الدستورية‎.‎