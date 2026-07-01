بدء أعمال إصلاح خط ري بريف القنيطرة الجنوبي لإيصال المياه للمزارعين

القنيطرة-سانا

بدأت مديرية الموارد المائية في القنيطرة اليوم الأربعاء أعمال صيانة وإصلاح خط ري بريف القنيطرة الجنوبي، بهدف إعادة إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية، وتحسين واقع الري للمزارعين المستفيدين من الخط.

وأوضح رئيس ورشات الصيانة في مديرية الموارد المائية بالقنيطرة، محمد الهتيمي، في تصريح لمراسل سانا، أن الورشات تنفذ حالياً أعمال إصلاح عطل على خط أوزد، الذي يغذي أكثر من 200 هكتار من الأراضي الزراعية، مبيناً أن هذه الأراضي لم تصلها المياه منذ عام 2011.

وأضاف الهتيمي: إن الورشات تمكنت من إيصال المياه إلى أراضي المزارعين بشكل تدريجي، وتتابع حالياً إزالة الانسدادات من الخط لضمان استقرار جريان المياه وتحسين كفاءة شبكة الري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة تأهيل شبكات الري ودعم القطاع الزراعي في المحافظة.

ويأتي تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل خطوط الري في ريف القنيطرة ضمن الجهود المبذولة لإعادة تحسين واقع الشبكة المائية الزراعية، ولا سيما في المناطق التي تعرضت لأعطال وانقطاعات طويلة، بهدف دعم استمرارية الري وتعزيز الإنتاج الزراعي في المحافظة.