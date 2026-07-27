وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي القنيطرة واقع المهنة ومقترحاتهم حول مشروع قانون الإعلام الجديد
أهالي دير الزور يطالبون بتحسين طريق دمشق – دير الزور بعد الحادث الأليم
أعضاء مجلس الشعب: النظام الداخلي الجديد يعزز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي
مجلس الشعب يعقد جلسته الثانية ويناقش مشروع النظام الداخلي للمجلس
وفد حكومي يبحث مشاريع التنمية في درعا واختيار موقع المدينة الصناعية
هدم مبنى آيل للسقوط بفعل قصف النظام البائد في معرة النعمان حفاظاً على السلامة العامة
افتتاح مركز حلب للمعالجة الفيزيائية وإعادة التأهيل الطبي.. تجهيزات حديثة وكوادر متخصصة
اختتام برنامج تدريبي في حمص لتأهيل كوادر معاهد دمج ذوي الإعاقة السمعية
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