وزارة الرياضة والشباب: نعمل على إزالة جميع العقبات لإنجاح الرياضة السورية وتحقيق الإنجازات
وزير الإعلام يبحث مع إعلاميي القنيطرة واقع المهنة ومقترحاتهم حول مشروع قانون الإعلام الجديد
تكريم بعثة منتخب سوريا للناشئات لكرة القدم بعد تتويجهن ببطولة غرب آسيا
أهالي دير الزور يطالبون بتحسين طريق دمشق – دير الزور بعد الحادث الأليم
أعضاء مجلس الشعب: النظام الداخلي الجديد يعزز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي
مجلس الشعب يعقد جلسته الثانية ويناقش مشروع النظام الداخلي للمجلس
وفد حكومي يبحث مشاريع التنمية في درعا واختيار موقع المدينة الصناعية
هدم مبنى آيل للسقوط بفعل قصف النظام البائد في معرة النعمان حفاظاً على السلامة العامة
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