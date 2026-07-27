وزارة الرياضة والشباب: نعمل على إزالة جميع العقبات لإنجاح الرياضة السورية وتحقيق الإنجازات

تصريح المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المحامي ياسر ال
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