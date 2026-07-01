أعمال تدعيم في المجرى الخلفي لسد كديران لضمان سلامة المنشآت المائية في الرقة

الرقة-سانا

باشرت المؤسسة العامة لسد الفرات، بالتعاون مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة، تنفيذ أعمال تدعيم المجرى الخلفي وإغلاق الفتحات التي ظهرت خلال السنوات الماضية نتيجة التجاوزات والتعديات على مجرى النهر في المنطقة الواقعة مباشرة بعد سد كديران.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الأعمال تشمل معالجة الأضرار التي لحقت بالجدار الركامي المسؤول عن توجيه المياه الخارجة من السد وتنظيمها، إضافة إلى تدعيم النقاط المتأثرة؛ لضمان استقرار المجرى الخلفي، ومنع أي تأثيرات قد تطال سلامة المنشآت المائية في الموقع.

وتهدف هذه الإجراءات لتعزيز السلامة الإنشائية لسد كديران ورفع جاهزيته التشغيلية، وخصوصاً في ظل الظروف المائية الاستثنائية التي شهدها نهر الفرات خلال المرحلة الماضية.

وتندرج هذه الأعمال ضمن الجهود المستمرة للمؤسسة العامة لسد الفرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للاستجابة السريعة للحالات الطارئة، والحد من آثار الفيضانات، وضمان استدامة عمل البنية التحتية المائية، وحماية المجتمعات المحلية على امتداد مجرى النهر.

ويقع سد كديران على نهر الفرات في محافظة الرقة على بعد حوالي 20 كيلومتراً عن مدينة الرقة، وتم افتتاح السد في عام 1986، ويلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً في المنطقة.