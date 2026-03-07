ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب إلى 4 أشخاص

IMG 0018 ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب إلى 4 أشخاص

حلب-سانا

أعلن الدفاع المدني السوري أن فرقه انتشلت فجر اليوم السبت، جثماني رجلين من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار يوم أمس الجمعة في حي الأشرفية بمدينة حلب، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى أربع وفيات (ثلاثة رجال وامرأة).

IMG 0010 ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب إلى 4 أشخاص

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث انتشلت في وقت سابق أمس جثماني رجل وامرأة من تحت أنقاض البناء المؤلف من خمسة طوابق، بينما تشير المعلومات الأولية إلى احتمال وجود نحو عشرة أشخاص تحت الأنقاض، بينهم عائلة مكوّنة من سبعة أفراد.

وسارعت فرق الطوارئ إلى إخلاء الأبنية المجاورة فور وقوع الحادثة كإجراء احترازي لحماية السكان، فيما أكد قائد العمليات في مديرية الطوارئ بحلب فيصل محمد علي أن عمليات البحث مستمرة وفق أعلى معايير السلامة، لضمان حماية الأهالي والكوادر العاملة في الموقع.

وإثر الحادثة شهدت محافظة حلب منذ صباح أمس حالة استنفار واسع للجهات المعنية بعمليات الإنقاذ، بإشراف مباشر من محافظ حلب عزام الغريب، ومدير مديرية الطوارئ محمد رجب.

وتأتي هذه الحادثة بعد تحذيرات متكررة من وجود عدد من الأبنية المتضررة أو الآيلة للسقوط في أحياء عدة من مدينة حلب، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية العمرانية جراء قصف النظام البائد، إضافة إلى تقادم بعض المباني، وضعف أعمال الصيانة.

IMG 0031 ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب إلى 4 أشخاص
IMG 0014 ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب إلى 4 أشخاص
IMG 0016 ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب إلى 4 أشخاص
IMG 0019 ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب إلى 4 أشخاص
IMG 0024 ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب إلى 4 أشخاص
تنظيم قسد يغلق الممرات الإنسانية في دير حافر ومسكنة ويمنع خروج المدنيين
صدور النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب عن دائرتي رأس العين في الحسكة وتل أبيض بالرقة
العدل تحدد آليات الترميم المتعلقة بالوثائق والمحررات المفقودة أصولها لحين صدور صك تشريعي
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي بقذائف هاون على أراضٍ زراعية في ريف القنيطرة الشمالي
حملة (عائدون) تُسيّر أولى قوافلها من مدينة إعزاز في الشمال السوري لإعادة الأهالي إلى مناطقهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك