ارتفاع عدد الوفيات جراء انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب إلى 4 أشخاص

حلب-سانا

أعلن الدفاع المدني السوري أن فرقه انتشلت فجر اليوم السبت، جثماني رجلين من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار يوم أمس الجمعة في حي الأشرفية بمدينة حلب، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى أربع وفيات (ثلاثة رجال وامرأة).

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث انتشلت في وقت سابق أمس جثماني رجل وامرأة من تحت أنقاض البناء المؤلف من خمسة طوابق، بينما تشير المعلومات الأولية إلى احتمال وجود نحو عشرة أشخاص تحت الأنقاض، بينهم عائلة مكوّنة من سبعة أفراد.

وسارعت فرق الطوارئ إلى إخلاء الأبنية المجاورة فور وقوع الحادثة كإجراء احترازي لحماية السكان، فيما أكد قائد العمليات في مديرية الطوارئ بحلب فيصل محمد علي أن عمليات البحث مستمرة وفق أعلى معايير السلامة، لضمان حماية الأهالي والكوادر العاملة في الموقع.

وإثر الحادثة شهدت محافظة حلب منذ صباح أمس حالة استنفار واسع للجهات المعنية بعمليات الإنقاذ، بإشراف مباشر من محافظ حلب عزام الغريب، ومدير مديرية الطوارئ محمد رجب.

وتأتي هذه الحادثة بعد تحذيرات متكررة من وجود عدد من الأبنية المتضررة أو الآيلة للسقوط في أحياء عدة من مدينة حلب، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية العمرانية جراء قصف النظام البائد، إضافة إلى تقادم بعض المباني، وضعف أعمال الصيانة.