مدير طوارئ الحسكة يدعو سائقي الحصادات والأهالي لاتخاذ إجراءات وقائية ضد الحرائق

الحسكة-سانا

وجّه مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عبد الحليم الشهاب، اليوم الخميس، نداءً إلى سائقي الحصادات بضرورة تزويد آلياتهم بإطفائيات يدوية للتعامل السريع مع أي شرارة، قد تتسبب بنشوب حرائق في المحاصيل الزراعية.



ودعا الشهاب في تصريح نشرته مديرية إعلام الحسكة الأهالي إلى تجنب حرق الأعشاب وبقايا المحاصيل والأراضي المحصودة والاستعاضة عنها بفلاحة الأراضي، مشدداً على أهمية فلاحة بقايا الحصيد حول المنازل ومنظومات الطاقة الشمسية، للحد من مخاطر اندلاع الحرائق وانتقالها.



وشدد الشهاب كذلك على أهمية إزالة وفصل خطوط الكهرباء غير النظامية المستخدمة في بعض المشاريع، لما قد تسببه من تطاير للشرارات واندلاع حرائق في الأراضي والمحاصيل الزراعية، داعياً الجميع إلى التقيد بالإجراءات الوقائية للحفاظ على الممتلكات والمحاصيل.



واندلعت مجموعة حرائق في محافظة الحسكة يوم الثلاثاء الماضي، وطالت محاصيل قمح وأعشاباً يابسة وبقايا المحاصيل الزراعية، حيث نجحت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بمؤازرة الأهالي، في السيطرة عليها دون تسجيل أي خسائر بشرية.