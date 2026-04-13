افتتاح المبنى الجديد لمركز الشؤون المدنية في مدينة محردة بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

افتتحت مديرية الشؤون المدنية بمحافظة حماة اليوم الإثنين المبنى الجديد لمركز الشؤون المدنية في مدينة محردة بريف المحافظة الشمالي بعد الانتهاء من أعمال تجهيزه.

وأوضح مدير الشؤون المدنية بحماة علاء الشيخ لوكالة سانا، أنه تم تجهيز المركز بكل المستلزمات الضرورية لعمله وفق أحدث التقنيات من حواسيب متطورة وطابعات وشاشة إلكترونية ومنظومة طاقة شمسية، تعمل جميعها وفق نظام دور إلكتروني بما يسهل الإجراءات ويخفف الازدحام، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً افتتاح مراكز أخرى للشؤون المدنية في مناطق مختلفة من المحافظة وفق الهوية البصرية الجديدة التي حددتها وزارة الداخلية.

وأضاف الشيخ: إن المركز سيقدم خدمات تسجيل الولادات والوفيات والزواج والطلاق واستخراج وثائق إخراج القيد والبيان العائلي.

بدوره لفت مدير دائرة الأحوال المدنية في محردة عبد الحكيم الثلجي، إلى وجود كادر إداري مؤهل للعمل في المركز، كان قد خضع لدورة تدريبية لمدة شهر على البرنامج الموضوع له، بما يضمن استخراج كل الأوراق والثبوتيات المطلوبة بشكل سلس.

يشار إلى أن مركز الشؤون المدنية كان توقف عن العمل منذ التحرير أواخر عام 2024 ريثما جرى تجهيز المقر الجديد في مركز مدينة محردة، والذي يأتي افتتاحه ضمن الجهود المبذولة لتطوير البنية الإدارية وتسهيل المعاملات وتخفيف الضغط عن المراكز الأخرى بالمحافظة.