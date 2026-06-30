وصول رافعة حديثة بقدرة 125 طناً إلى مرفأ طرطوس

طرطوس-سانا‏

وصلت إلى مرفأ طرطوس رافعة حديثة من إنتاج شركة‎ Cone ‎Cranes ‎الألمانية، بقدرة رفع تصل إلى 125 طناً، ‏في إطار تعزيز جاهزية المرفأ ورفع كفاءته التشغيلية‎.‎

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبر قناتها على ‏التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الرافعة تتميز بإمكانية مناولة البضائع ‏الصب الجافة والحاويات باستخدام تجهيزات متخصصة، تشمل ‏كبشين بسعتي 24 م³ و44 م³ وسبريدر لمناولة الحاويات، ما ‏يمنحها مرونة تشغيلية عالية، ويُسهم في تسريع عمليات الشحن ‏والتفريغ‎.‎

ويعكس دخول هذه الرافعة إلى الخدمة استمرار تطوير منظومة ‏العمل في مرفأ طرطوس، من خلال تعزيز كفاءة المناولة، ‏وزيادة الإنتاجية، وتقليص زمن مكوث السفن على الأرصفة، ‏بما يرفع مستوى الخدمات المرفئية، ويعزز قدرة المرفأ على ‏استيعاب الحركة التجارية المتنامية بكفاءة وموثوقية‎.‎