وصول رافعة حديثة بقدرة 125 طناً إلى مرفأ طرطوس

طرطوس-سانا
وصلت إلى مرفأ طرطوس رافعة حديثة من إنتاج شركة Cone Cranes الألمانية، بقدرة رفع تصل إلى 125 طناً، في إطار تعزيز جاهزية المرفأ ورفع كفاءته التشغيلية.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الرافعة تتميز بإمكانية مناولة البضائع الصب الجافة والحاويات باستخدام تجهيزات متخصصة، تشمل كبشين بسعتي 24 م³ و44 م³ وسبريدر لمناولة الحاويات، ما يمنحها مرونة تشغيلية عالية، ويُسهم في تسريع عمليات الشحن والتفريغ.
ويعكس دخول هذه الرافعة إلى الخدمة استمرار تطوير منظومة العمل في مرفأ طرطوس، من خلال تعزيز كفاءة المناولة، وزيادة الإنتاجية، وتقليص زمن مكوث السفن على الأرصفة، بما يرفع مستوى الخدمات المرفئية، ويعزز قدرة المرفأ على استيعاب الحركة التجارية المتنامية بكفاءة وموثوقية.