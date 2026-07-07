مديرية صحة حمص تغلق 14 صيدلية ومركز تجميل

حمص-سانا

أغلقت دوريات الرقابة الدوائية بمديرية صحة حمص، 14 صيدلية ومركز تجميل، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على القطاع الصحي وحماية الصحة العامة.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الجولات أسفرت عن إغلاق 7 صيدليات بعد ضبط مخالفات تمثلت بتخزين وبيع أدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود صيدلي مسؤول، وممارسة البيع خارج الأطر القانونية المعتمدة، بالإضافة إلى إغلاق 7 مراكز تجميل لممارستها خدمات طبية وتجميلية، دون ترخيص أصولي، ودون إشراف طبي مختص، بما يشكل خطراً على سلامة المراجعين.

وأكدت مديرية صحة حمص استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية المواطنين إلى التعامل مع المنشآت الصحية والتجميلية المرخصة فقط، والتأكد من وجود كوادر مختصة، ومؤهلة قبل تلقي أي خدمة.

وتندرج هذه الجولات ضمن جهود مديرية صحة حمص الرامية إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية، وضمان الالتزام بالأنظمة النافذة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة، ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت محافظة حمص عقدت في شهر نيسان الماضي اجتماعاً لدراسة واقع قطاع الأدوية، وتكثيف الدوريات الصحية على الصيدليات، ومراكز التجميل بالتعاون بين نقابة الصيادلة ومديرية الصحة.