اتحاد العمال يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

photo 2026 06 30 13 25 59 اتحاد العمال يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

دمشق-سانا‏

أدان الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، الاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما الأخيرة التي استهدفت محافظتي ‏القنيطرة ودرعا، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا، وخرقاً ‏فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام اتفاق فصل ‏القوات لعام 1974.‏
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وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، تلقت سانا نسخة منه، أن هذه ‏الاعتداءات تؤكد مجدداً الطبيعة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي وسعيه الدائم ‏إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد حياة المواطنين والعاملين في مواقع ‏الإنتاج والخدمات، مشدداً على أن المساس بسيادة سوريا هو مساس بكرامة ‏شعبها وعمالها الذين قدموا التضحيات دفاعاً عن الأرض والحقوق الوطنية.‏
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ودعا الاتحاد المنظمات النقابية العربية والدولية والمجتمع الدولي، ولا سيما ‏الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات ‏فاعلة لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام ‏الاتفاقات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.‏
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وأكد الاتحاد أن سوريا ستبقى موحدة وقوية وثابتة في الدفاع عن سيادتها ‏ووحدة أراضيها، وأن العمال السوريين سيواصلون أداء دورهم الوطني في ‏تعزيز الصمود، ودعم عملية الإنتاج رغم مختلف التحديات.‏
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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اعتداءات متكررة على الأراضي ‏السورية، ولا سيما في المنطقة الجنوبية، في انتهاك لسيادة سوريا وللقانون ‏الدولي، الأمر الذي قوبل بإدانات واسعة، ودعوات إلى المجتمع الدولي ‏لتحمل مسؤولياته.‏

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